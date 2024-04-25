Видео ⟩ Передача: страна в очередной раз может открыть кошелек, чтобы прийти на помощь airBaltic

Несмотря на то, что Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в прошлом году сумела показать относительно положительные показатели деятельности, как увеличивая оборот, так и работая с прибылью, финансовая ситуация предприятия остается вызывающей. Отрицательный собственный капитал и взятые на себя очень большие обязательства.