Видео ⟩ Передача: страна в очередной раз может открыть кошелек, чтобы прийти на помощь airBaltic

Государство могло бы снова открыть свой кошелек, чтобы прийти на помощь авиакомпании airBaltic. Авиакомпания должна уже скоро вернуть или рефинансировать масштабные обязательства. Возможное решение - государство наряду с частными инвесторами покупает ценные бумаги этой компании, сообщает передача TV3 Ziņas.
Несмотря на то, что Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в прошлом году сумела показать относительно положительные показатели деятельности, как увеличивая оборот, так и работая с прибылью, финансовая ситуация предприятия остается вызывающей. Отрицательный собственный капитал и взятые на себя очень большие обязательства.
Этим летом необходимо вернуть или рефинансировать выпущенные пять лет назад облигации на сумму 200 млн евро.
За годы вложения государства в airBaltic превысили полмиллиарда евро.
Видео: сюжет TV3 Ziņas
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