Чт, 25.04.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео ⟩ Передача: страна в очередной раз может открыть кошелек, чтобы прийти на помощь airBaltic

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
airBaltic. Иллюстративное фото.
airBaltic. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Государство могло бы снова открыть свой кошелек, чтобы прийти на помощь авиакомпании airBaltic. Авиакомпания должна уже скоро вернуть или рефинансировать масштабные обязательства. Возможное решение - государство наряду с частными инвесторами покупает ценные бумаги этой компании, сообщает передача TV3 Ziņas.

Несмотря на то, что Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в прошлом году сумела показать относительно положительные показатели деятельности, как увеличивая оборот, так и работая с прибылью, финансовая ситуация предприятия остается вызывающей. Отрицательный собственный капитал и взятые на себя очень большие обязательства.

Этим летом необходимо вернуть или рефинансировать выпущенные пять лет назад облигации на сумму 200 млн евро.

За годы вложения государства в airBaltic превысили полмиллиарда евро.

Видео: сюжет TV3 Ziņas

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх