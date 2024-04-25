Фото Открытие мотосезона в Риге прошло без происшествий

Согласно информации на сайте Латвийской ассоциации мотоклубов, мотоциклисты собирались у торгового центра Mols c 10:00 до 13:00.

В 13:00 начался сам парад. Мотоциклисты проехали от торгового центра Mols по улице Краста, Южному мосту, затем по улицам Зиепниеккална, Мукусалас, Кугю, Треядибас, Даугавгривас до аэродрома Спилве.

С 13:45 до 16:00 на аэродроме Спилве прошли праздничные мероприятия.

Как сообщили агентству LETA в Рижском самоуправлении, на время парада мотоциклов было ограничено движение транспорта.

Во время проведения парада движение транспортных средств по маршруту следования и ​​улицам, пересекающим маршрут, было перекрыто с 13:00 до 14:00.

Государственная полиция регулировала движение общественного транспорта по маршруту парада.

Несколько маршрутов общественного транспорта - 10-й, 23-й и 26-й автобусы и 4-й, 19-й и 27-й троллейбусы - в это же время направили в объезд, чтобы избежать улиц, по которым прошел парад.

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