C 1 мая вступило в силу весеннее расписание поездов

Также, учитывая праздничные дни, некоторые изменения в движении поездов на региональных маршрутах запланированы 1, 5 и 6 мая.

Учитывая сезонные привычки пассажиров, с 1 мая в расписание поездов будет добавлено несколько рейсов из Риги в Дубулты и обратно в Ригу, а несколько поездов, которые ходили по будням, будут ходить и по выходным.

Дополнительные рейсы появятся также на маршрутах в Царникаву и Саулкрасты, а на железнодорожной линии в Айзкраукле расписание будет дополнено ранними утренними рейсами по маршруту Рига - Огре - Рига.

В этом году начало весеннего сезона совпадает с праздничными днями, поэтому пассажирам рекомендуется обратить внимание на расписание поездов на региональных маршрутах в Лиепаю, Валгу и Гулбене.

4 мая, в День восстановления независимости Латвии, члены многодетных семей и семей с детьми с ограниченными возможностями смогут ездить бесплатно по всем железнодорожным маршрутам.

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