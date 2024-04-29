Видео Донс попрощался с фанатами в Латвии и отправился в Швецию

Перед поездкой на "Евровидение" музыкант встретился со своими поклонниками.

"Волнение еще будет впереди, оно не исчезнет. Мы с ним справимся, главное - спеть. Теперь у нас есть ощущение, что мы будем в большом количестве и вместе будем представлять Латвию", - сказал Донс.

Донс появится на сцене "Евровидения" вечером 9 мая. Представитель Латвии выступит под девятым порядковым номером.

Латвии в этом году предстоит более сложная задача, поскольку во втором полуфинале ей нужно будет соревноваться с 16 странами - Нидерландами, Швейцарией, Грецией, Бельгией, Израилем, Эстонией, Арменией, Норвегией, Грузией, Данией, Албанией, Мальтой, Чехией, Австрией и Сан-Марино.

В последние годы Латвия не очень хорошо выступала на конкурсе "Евровидение", о чем свидетельствует тот факт, что только дважды с 2009 года представителю Латвии удалось выйти в большой финал. К 2024 году Латвия шесть раз подряд не смогла преодолеть полуфинальный барьер.