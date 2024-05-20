Видео Трагическая авария в центре Риги: погиб водитель каршерингового автомобиля Bolt

На перекрестке ул. Кр. Валдемара и бульв. Калпака в 22:19 столкнулись автомобили Peugeot, Lexus и Audi. В результате аварии погиб водитель Peugeot, а два человека были доставлены в больницу.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, для освобождения погибшего из автомобиля потребовались гидравлические инструменты.

Согласно предварительной информации, водитель Peugeot, скорее всего, выбрал неподходящую скорость движения и выехал на встречную полосу.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 84 дорожно-транспортных происшествия, в 12 авариях пострадали 13 человек.

Среди пострадавших три велосипедиста, два водителя электроскутера и один пешеход.

Rīga, Kr.Valdemāra iela.

Vēl viens Bolt norakstīts. pic.twitter.com/ufR5jyXxBG — Cardinalis Ravus (@CardinalisRavus) May 20, 2024

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