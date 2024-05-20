Пн, 20.05.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео Трагическая авария в центре Риги: погиб водитель каршерингового автомобиля Bolt

rus.tvnet.lv
Обновлено 20 мая 2024, 11:54
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: Ekrānuzņēmums no "Facebbok" video/Sadursme.lv

В воскресенье вечером, 19 мая, в центре Риги в результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель, находившийся за рулем каршерингового автомобиля Bolt Drive, сообщили в Государственной полиции.

На перекрестке ул. Кр. Валдемара и бульв. Калпака в 22:19 столкнулись автомобили Peugeot, Lexus и Audi. В результате аварии погиб водитель Peugeot, а два человека были доставлены в больницу.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, для освобождения погибшего из автомобиля потребовались гидравлические инструменты.

Согласно предварительной информации, водитель Peugeot, скорее всего,  выбрал неподходящую скорость движения и выехал на встречную полосу.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 84 дорожно-транспортных происшествия, в 12 авариях пострадали 13 человек.

Среди пострадавших три велосипедиста, два водителя электроскутера и один пешеход.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх