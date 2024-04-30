Минфин: в этом году дефицит бюджета значительно увеличится и достигнет 2,9%

Дефицит государственного бюджета в этом году значительно увеличится и достигнет 2,9% от внутреннего валового продукта (ВВП), приблизившись к предусмотренному маастрихтскими критериями порогу 3% от ВВП, говорится в проекте программы стабильности Латвии на 2024-2028 гг., который во вторник рассмотрело правительство.
Как отмечает Минфин, 2024 год характеризуется возвращением к росту экономики, быстрым снижением темпов инфляции, стабилизацией цен на энергоресурсы, устойчивым рынком труда и в целом свидетельствует об устойчивости экономики страны к внешним экономическим потрясениям. Хотя дефицит государственного бюджета близок к пороговому значению в 3% от ВВП, большую его часть составляют единовременные расходы, связанные с обеспечением внутренней и внешней безопасности страны.
В то же время структурный дефицит приближается к 0,5% от ВВП, поэтому уровень госдолга является устойчивым, заявили в Минфине, отметив, что инвестиции во внутреннюю и внешнюю безопасность необходимы и для безопасности населения, и для создания необходимых условий для роста экономики.
Согласно февральскому прогнозу Минфина, планировалось, что ВВП Латвии в 2024 вырастет на 1,4%, а в 2025 году ожидается ускорение экономического роста до 2,9%. Прогноз роста ВВП на 2024 год пересмотрен в сторону снижения на 1,1 процентного пункта, а прогноз на 2025 год оставлен без изменений. В течение последующих трех лет темпы экономического роста немного замедлятся, составив 2,5% в 2026 году и замедлившись до 2,3% к 2028 году.
С учетом снижения цен на энергоресурсы и другие сырьевые товары на мировых рынках, которое оказало стабилизирующее влияние на цены других товаров, а также жесткой политики Европейского центрального банка по сдерживанию инфляции, прогноз инфляции в Латвии на 2024 год снижен до 1,6%, тогда как прогноз Минфина в июне 2023 года предусматривал инфляцию в 2024 году в размере 2,2%. В период до 2028 года инфляция прогнозируется на уровне 2,5%.
После периода быстрого сокращения бюджетного дефицита в период с 2021 по 2023 год, когда он снизился с 7,2% до 2,2% от ВВП, в 2024 году дефицит значительно увеличится - до 2,9% от ВВП. В 2025 году дефицит прогнозируется на уровне 2,7% от ВВП, в 2026 году - 2,2%, в 2027 году - 2%, в 2028 году - 1,7%.
Программа стабильности является одним из элементов подготовки законопроекта о государственном бюджете и среднесрочных бюджетных рамках, поэтому включает в себя прогнозы макроэкономических показателей на 2024-2028 годы.
Эта программа стабильности - последняя, которую Латвия подаст в Еврокомиссию, так как планируется, что в мае 2024 году вступят в силу новые нормы бюджетной политики Европейского союза, которые больше не требуют подготовки программы стабильности и национальной программы реформ. Эти документы планирования заменит фискально-структурный план, который должен разрабатываться каждые четыре года. Первый план будет подан Еврокомиссии в октябре этого года вместе с проектом плана бюджета Латвии на 2025 год.
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