Минфин: в этом году дефицит бюджета значительно увеличится и достигнет 2,9%

С учетом снижения цен на энергоресурсы и другие сырьевые товары на мировых рынках, которое оказало стабилизирующее влияние на цены других товаров, а также жесткой политики Европейского центрального банка по сдерживанию инфляции, прогноз инфляции в Латвии на 2024 год снижен до 1,6%, тогда как прогноз Минфина в июне 2023 года предусматривал инфляцию в 2024 году в размере 2,2%. В период до 2028 года инфляция прогнозируется на уровне 2,5%.

После периода быстрого сокращения бюджетного дефицита в период с 2021 по 2023 год, когда он снизился с 7,2% до 2,2% от ВВП, в 2024 году дефицит значительно увеличится - до 2,9% от ВВП. В 2025 году дефицит прогнозируется на уровне 2,7% от ВВП, в 2026 году - 2,2%, в 2027 году - 2%, в 2028 году - 1,7%.

Программа стабильности является одним из элементов подготовки законопроекта о государственном бюджете и среднесрочных бюджетных рамках, поэтому включает в себя прогнозы макроэкономических показателей на 2024-2028 годы.

Эта программа стабильности - последняя, которую Латвия подаст в Еврокомиссию, так как планируется, что в мае 2024 году вступят в силу новые нормы бюджетной политики Европейского союза, которые больше не требуют подготовки программы стабильности и национальной программы реформ. Эти документы планирования заменит фискально-структурный план, который должен разрабатываться каждые четыре года. Первый план будет подан Еврокомиссии в октябре этого года вместе с проектом плана бюджета Латвии на 2025 год.

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