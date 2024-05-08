airBaltic выпустила облигации на 340 млн евро

airBaltic информирует, что выпустила обеспеченные облигации сроком 5,25 года на сумму 340 млн евро с процентной ставкой 14,50%.

Как отметил Бришкенс, рыночный спрос на эти облигации более чем в два раза превысил запланированную сумму.

Министр подчеркнул, что выпуск облигаций позволит airBaltic развиваться, расширяя авиасообщение с Ригой, увеличивая свой флот и выходя на новые рынки.

"Следующие шаги - привлечение стратегического инвестора и котировка акций предприятия на Рижской бирже", - сказал Бришкенс.

Он сообщил, что из общего количества облигаций ценные бумаги на сумму 290 млн евро приобрели частные инвесторы, а государство - на сумму 50 млн евро.

"Спрос на облигации превысил предложение, окончательная стоимость заказов превысила 840 млн евро", - сообщил Бришкенс.

Президент и исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс заявил, что благодаря успешному выпуску облигаций airBaltic укрепила свои позиции в Балтийском регионе, получив доступ к международным рынкам капитала.

"Эмиссия облигаций будет использована для рефинансирования ранее выпущенных облигаций на сумму 200 млн евро, чтобы подтвердить доверие инвесторов к хорошо разработанной и убедительной стратегии airBaltic. Рефинансирование значительно увеличит нашу ликвидность, что позволит нам еще больше повысить финансовую стабильность компании и инвестировать в расширение и модернизацию флота. Этот день является историческим событием для нашей авиакомпании", - сказал Гаусс.

Котироваться облигации будут на Euronext Dublin.

Премьер-министр Эвика Силиня написала в социальной сети в X, что авиакомпания "успешно осуществила крупнейшую в истории Латвии эмиссию корпоративных облигаций".

В прошлом году аудированный оборот airBaltic составил 664,289 млн евро, что на 33,2% больше, чем в 2022 году, а прибыль - 33,852 млн евро по сравнению с убытками годом ранее.

Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а финансовому инвестору - компании Aircraft Leasing 1 - 2,03%.

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