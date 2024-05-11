Организации, которые каждый день перевозят людей с особыми потребностями не могут получить специальные разрешения, чтобы останавливаться в отведенных для инвалидов парковочных местах. Об этом рассказывает передача "Сегодня вечером" на Rus.LSM.
"По закону, эти удостоверения может получить только частное лицо. Но мы перевозим разных людей, по разным причинам. И, к сожалению, у нас связаны руки", - рассказывает в программе Кристап Кузнецовс, волонтер Sapņu pavadonis.
Сейчас штраф за парковку на месте для инвалидов составляет 55 евро. Каждый раз, когда благотворительная организация перевозит людей с особыми потребностями и останавливаются на специальных местах для инвалидов, то организация рискует получить штраф.
"Скажу честно: бывает, мы рискуем. Или пытаемся припарковаться на обычных, платных местах. А это намного дальше. Но, к сожалению, нет выбора", - добавляет волонтер.
В Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) говорят, что парковочные разрешения для инвалидов можно выдать только тем лицам, кому комиссия присвоила инвалидность.
В CSDD предлагают решение проблемы - небольшое уточнение в законодальстве.
"Мы видим решение: внести небольшие изменения к Закону о дорожном движении, которые позволяют почтовым перевозчикам, инкассаторам и другим учреждениям не выполнять пункт о запрете стоянки и остановки и разрешить оставлять транспортные средства в местах, где это запрещено, до 30 минут", - указывает представитель дирекции Мартиньш Малмейстерс.
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