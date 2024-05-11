"По закону, эти удостоверения может получить только частное лицо. Но мы перевозим разных людей, по разным причинам. И, к сожалению, у нас связаны руки", - рассказывает в программе Кристап Кузнецовс, волонтер Sapņu pavadonis.

Сейчас штраф за парковку на месте для инвалидов составляет 55 евро. Каждый раз, когда благотворительная организация перевозит людей с особыми потребностями и останавливаются на специальных местах для инвалидов, то организация рискует получить штраф.

"Скажу честно: бывает, мы рискуем. Или пытаемся припарковаться на обычных, платных местах. А это намного дальше. Но, к сожалению, нет выбора", - добавляет волонтер.

В Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) говорят, что парковочные разрешения для инвалидов можно выдать только тем лицам, кому комиссия присвоила инвалидность.

В CSDD предлагают решение проблемы - небольшое уточнение в законодальстве.

"Мы видим решение: внести небольшие изменения к Закону о дорожном движении, которые позволяют почтовым перевозчикам, инкассаторам и другим учреждениям не выполнять пункт о запрете стоянки и остановки и разрешить оставлять транспортные средства в местах, где это запрещено, до 30 минут", - указывает представитель дирекции Мартиньш Малмейстерс.

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