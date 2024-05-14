Цены на платные услуги судов вырастут в среднем на 43%

Правила Кабинета министров устанавливают виды, размер и порядок оплаты оказываемых судами платных услуг.

На половину действующих платных услуг, оказываемых судом, цены не пересматривались с момента вступления правил в силу, цены на четыре платные услуги не пересматривались с момента введения в 2017 году этих платных услуг, а расходы на оплату труда судей и сотрудников судов в 2023 году по сравнению с 2014 годом выросли в среднем на 54,5%, а по сравнению с 2017 годом - в среднем на 39%, обосновывает увеличение цен Министерство юстиции.

Расходы на электроэнергию также существенно выросли: в 2022 году по сравнению с 2014 годом - на 84%, а по сравнению с 2017 годом - на 32%. Кроме того, выросли и другие расходы на товары и услуги, связанные с оказанием платных услуг.

С учетом упомянутого и того, что расходы на оплату труда судей и сотрудников судов, а также оплату электроэнергии существенно увеличились, установленные правилами цены не покрывают расходы, связанные с оказанием платных услуг судов. При этом стоит отметить, что изменилась частота использования платных услуг судов.

Проект правового акта предусматривает изменения в прейскуранте на платные услуги судов из-за актуализации расценок на платные услуги. Цены на платные услуги судов теперь установлены в соответствии с текущими фактическими затратами. Так, поиск документа в архиве с ранее неизвестными данными дела раньше обходился в 1,71 евро, а в дальнейшем, как ожидается, плата достигнет 3,37 евро. Ознакомление с журналом закрепления Земельной книги и делом о недвижимости ранее обходилось в 8,96 евро, а теперь - в 10,03 евро.

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