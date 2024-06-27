После 30 лет деятельности работу прекратил крупный овощевод. Имущество с молотка пустить не удалось

На первом аукционе не удалось продать недвижимость предприятия по выращиванию овощей Rītausma в Екабпилсском крае, сообщила организатор аукциона, присяжный судебный исполнитель Ригмонта Грига, сообщает агентство LETA.
По ее словам, в данный момент неизвестно, пройдет ли повторный аукцион, однако информация будет доступна примерно в середине июля. Кроме того, Грига отметила, что до объявления повторной даты аукциона нужно провести необходимые процедуры, и это зависит от коммуникации вовлеченных сторон.
Аукцион проходил по продаже принадлежащей Rītausma недвижимости, которая находится в волости Салас Екабпилсского края. Недвижимость состоит из четырех участков земли общей площадью 11,4 гектара, административных зданий общей площадью 1257,8 квадратных метров, теплицы площадью 10 603,2 квадратных метра, теплицы площадью 10 575,0 квадратных метра, теплицы площадью 1213,7 квадратных метра и теплицы площадью 3419,1 квадратных метра.
Кроме того, в недвижимость входят теплицы площадью 4683,1 и 9100,9 квадратных метров, новые здания теплиц площадью 19 912,6 и 542,6 квадратных метров, сараи площадью 144,4 и 36,8 квадратных метра.
Взыскателем является Служба государственных доходов (СГД).
Оценка и стартовая цена единичного объекта продажи составила 673 200 евро, которые не облагаются налогом на добавленную стоимость (PVN). Шаг аукциона составил 7 000 евро.
В конце мая "Новости ReTV" сообщали, что Rītausma после 30 лет деятельности не начало новый сезон посадки овощей. Предприятие не возобновило деятельность из-за больших долгов и финансовых проблем, поэтому его собственность выставлена на продажу. Одной из главных причин финансовых проблем компании были высокие цены на природный газ, а также падение оборота и повышение минимальной зарплаты. Работу на предприятии потеряли примерно 65 работников.
Как свидетельствует опубликованная Firmas.lv информация, налоговый долг Rītausma на 19 июня 2024 года составил 128 782 евро.
Кроме того, 29 ноября 2023 года VID наложил на компанию запрет на уменьшение уставного капитала и запрет на регистрацию, возобновление и изменение коммерческого залога в регистре коммерческих залогов Регистра предприятий.
В настоящее время компания не включена в регистр неплатежеспособности, и процесс ее ликвидации не начат.
По данным Firmas.lv, в 2023 году оборот Rītausma составил 574 972 евро, что в 3,3 раза меньше, чем годом ранее, а убытки предприятия сократились на 4,8% и составили 303 296 евро.
Rītausma зарегистрирована в 1993 году, ее уставный капитал составляет 639 000 евро. Единственным владельцем предприятия является Ласма Бекина.
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