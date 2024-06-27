После 30 лет деятельности работу прекратил крупный овощевод. Имущество с молотка пустить не удалось

По ее словам, в данный момент неизвестно, пройдет ли повторный аукцион, однако информация будет доступна примерно в середине июля. Кроме того, Грига отметила, что до объявления повторной даты аукциона нужно провести необходимые процедуры, и это зависит от коммуникации вовлеченных сторон.

Аукцион проходил по продаже принадлежащей Rītausma недвижимости, которая находится в волости Салас Екабпилсского края. Недвижимость состоит из четырех участков земли общей площадью 11,4 гектара, административных зданий общей площадью 1257,8 квадратных метров, теплицы площадью 10 603,2 квадратных метра, теплицы площадью 10 575,0 квадратных метра, теплицы площадью 1213,7 квадратных метра и теплицы площадью 3419,1 квадратных метра.

Кроме того, в недвижимость входят теплицы площадью 4683,1 и 9100,9 квадратных метров, новые здания теплиц площадью 19 912,6 и 542,6 квадратных метров, сараи площадью 144,4 и 36,8 квадратных метра.

Взыскателем является Служба государственных доходов (СГД).

Оценка и стартовая цена единичного объекта продажи составила 673 200 евро, которые не облагаются налогом на добавленную стоимость (PVN). Шаг аукциона составил 7 000 евро.