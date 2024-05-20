Правительство хочет снизить налоги на низкие зарплаты и облегчить жизнь малому бизнесу

Выборы в Сейм не за горами, и если в течение оставшегося срока правительство и парламент смогут провести рациональные, а не популистские налоговые изменения, грядущее лето для этого будет последней возможностью. Через месяц - в дни перед Лиго - правительство получит новую налоговую реформу. Бизнесмены надеются, что это облегчит налоговое бремя для рабочей силы. Однако раздаются и предостережения относительно того, что экономическая ситуация недостаточно стабильна, чтобы менять налоги, сообщает Nekā personīga.
После выборов в Сейм 2022 года формирование правительства длилось два месяца. В ходе них стороны обсудили между собой и с общественными организациями в 13 рабочих группах, что они будут делать в каждом секторе. Они не договорились, что делать с налогами. Предприниматели требовали снижения налогов на рабочую силу, будущее правительство не было готово предвидеть такое сокращение доходов бюджета.
Политики успокаивали - налоги мы изменим, приняв следующий бюджет 2024 года. Была создана рабочая группа, в которой политики и лоббистские организации встречались почти каждую неделю, однако в прошлом году на время создания бюджета правительство Кариньша распалось. Работу пришлось начинать заново.
Андрис Бите, президент Конфедерации работодателей Латвии (10 сентября 2023 г.): "Целью, по которой мы участвовали в этой рабочей группе и активно выступали, было создание налоговой системы, которая мотивировала бы рост экономики, и выглядит, что один год был потрачен зря".
В новом правительстве рабочая группа собиралась уже 30 раз, и на этот раз ей удалось предложить налоговые изменения, которые будут не только косметическими. После последних выборов в Сейм бизнесменам пообещали, что запрошенные ими улучшения налоговой системы состоятся в 2023 году. Теперь, в июне 2024 года, сценарии новой налоговой реформы наконец дойдут до правительства.
Эвика Силиня, премьер-министр ("Новое Единство")
NP: Что касается налоговых ориентиров, с какого момента начнутся переговоры с партнерами по коалиции?
Эвика Силиня: Не знаю, я не видела налоговые инструкции. Когда увижу, можно будет начать обсуждение.
Арвил Ашераденс, министр финансов ("Новое Единство"): "Вчера мы уже согласовали структуру итогового отчета в рабочей группе и планируем, что этот отчет станет публичным с 20 по 22 июня".
В центре реформы – налоги на рабочую силу. Предполагается упростить их расчет за счет отмены дифференцированных необлагаемых налогом минимумов и сохранения одного фиксированного уровня для всех. Для низких зарплат планируется снизить налог на доход населения. Сколько и как быстро – еще предстоит решить, ведь разработано 15 различных сценариев.
Андрис Шуваев, депутат Сейма ("Прогрессивные"): "Мы очень хотим перейти на фиксированный необлагаемый налогом минимум как можно скорее - уже в первый год перехода". Но, во-вторых, вслед за всеми международными институтами, которые оценивают налоговую систему Латвии, самым важным вопросом является снижение налогов в сегменте низкой и средней заработной платы, и из разработанных сценариев мы также видим, что это возможно сделать" .
Виктор Валайнис, министр экономики (Союз зеленых и крестьян): "Думаю, среди политических сил есть концептуальное понимание, что налоги на рабочую силу должны быть снижены. Насколько это будет сделано и будет ли это сделано, во многом зависит от прогноза бюджета на следующий год. Такая амплитуда налогов на рабочую силу влияет на бюджет в размере от 100 до 600 миллионов. Это очень широкий спектр".
В апреле ОЭСР рекомендовала реформировать налоговую систему Латвии. В качестве основной рекомендации упоминается снижение налогов для самых низких зарплат, но общий объем налоговых поступлений должен быть увеличен. Например, за счет повышения налога на недвижимость. Этого политики пока не собираются делать. Вместо этого следует обеспечить, чтобы кадастровая стоимость, на основе которой рассчитывается налог, приближалась к реальной стоимости недвижимости.
Арвил Ашераденс: "В отчете ОЭСР за 2024 год [говорится, что] Латвия должна провести комплексную налоговую реформу, снизив налоги на рабочую силу и повысив налог на потребление и подоходный налог с предприятий. В частности, следует работать над снижением трудового налогового бремени для групп с низкой зарплатой и повышением прогрессивной шкалы подоходного налога для групп с самыми высокими доходами".
Организации работодателей поддерживают это. Но Совет иностранных инвесторов скептически относится к снижению налогов для жителей с низкой зарплатой.
Илзе Берга, руководитель подгруппы налогового администрирования Совета иностранных инвесторов: "Понимая, что большая часть теневой экономики, а по оценкам исследователей, половина теневой экономики – это именно зарплаты в конверте, конечно, это происходит в низкооплачиваемых сегментах. Есть опасения, что если снизят налоги на рабочую силу для работников с низкой зарплатой, это будет компенсировано более высокими налогами для хорошо оплачиваемых работников, которым часто платят иностранные инвесторы. Тогда послание будет таким: оставайтесь в тени".
Они требуют упрощения системы, например, путем отмены налога солидарности. Сейчас он собирается с зарплат, превышающих 78 тысяч в год. Такие зарплаты получают менее семи тысяч человек, но налоговым администрированием занимаются даже два госучреждения. Если бы налог солидарности был отменен, вместо этого можно было бы взимать более высокий подоходный налог с высоких зарплат. Общественные организации призывают также к упрощению налогов для микро- и малого бизнеса. Предложения, как это сделать, пока не опубликованы.
Илзе Берга: "Чтобы платить налоги было настолько легко, что избежать их уплаты было бы невозможно. Наша позиция - упрощение налоговой системы, поскольку это позволит снизить административную нагрузку как для государства, так и для налогоплательщиков".
Острые дискуссии могло вызвать намерение в будущем отменить действующую договоренность о том, что прибыль, которая не выводится из компании, а инвестируется в ее дальнейший рост, не облагается корпоративным подоходным налогом.
Арвил Ашераденс: "Мы оценим реформу налога на доход предприятий (UIN), мы оцении, что она хороша, но отметим, как долго мы можем себе это позволить. Мы в списке четырех стран в Европе, у которых есть такое решение".
Карлис Вилертс, руководитель исследовательского отдела Банка Латвии: "Мы одни из немногих, у кого есть такая система, но мы также являемся страной с одной из самых низких капитализаций предприятий. Уставный капитал наших компаний, собственные средства компании невелики, это затрудняет кредитование, потому что если банк кредитует компанию, он рассчитывает, что у компании будут свои резервы, подушка безопасности. Поэтому эта система была необходима, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Это произошло постепенно. Через некоторое время вы сможете оценить, достаточно ли этого, а затем посмотреть, пойдете ли вы на единое регулирование корпоративного подоходного налога во всей Европе".
NP: Этот момент наступил?
Карлис Вилертс: "Я бы сказал, что еще нет".
Решения по налоговой реформе должны быть приняты к августу, чтобы изменения были включены в бюджет следующего года. Поскольку до соседей уже дошла рецессия, в Минфине Латвии также допускают, что экономическая ситуация может внести коррективы и реформу, возможно, придется отложить.
Карлис Вилертс: "Довольно удивительно, что нам удалось избежать рецессии, учитывая пандемию, энергокризис, российское вторжение в Украину - все это сильно ударило по нам, но мы справились, экономика достаточно стойкая. Например, в соседней Эстонии экономическая ситуация гораздо хуже".
Виктор Валайнис: "Сейчас существует большое политическое желание принять эти решения. Думаю, особенно в предвыборное время, каждый политик хочет сказать: "Давайте сократим налоги на рабочую силу или уменьшим тот или иной налог". Но это было бы довольно безответственно, не зная как можно точнее реальные финансовые прогнозы на следующий год, чтобы потом общественность не разочаровалась, когда эти решения не будут реализованы".
При формировании бюджета правительству и Сейму придется учитывать и давление со стороны местных самоуправлений. Они уже несколько лет получают меньшую часть подоходного налога с населения. Это одна из причин кризиса, из-за которого несколько краев уже уволили сотрудников и сократили рабочую неделю.
Инга Берзиня, министр охраны окружающей среды и регионального развития ("Новое Единство"): "Мы, как VARAM, выступили с предложением создать Национальный фонд регионального развития в размере 75 миллионов долларов, который поддержал бы местные самоуправления в реализации важных реформ для страны. Это будут инвестиции в инфраструктуру, например, мы сейчас говорим об организации школьной сети".
NP: Если эта часть будет перераспределена обратно самоуправлениям, если снизят- как того хотят "Прогрессивные" - налоги на низкую зарплату - или если налог солидарности будет отменен, как хотят работодатели, чем это компенсировать? Это будет НДС, как это запланировали в Эстонии, или какие-то другие решения?
Арвил Ашераденс: "Я был бы очень осторожен в вопросе повышения налогов прямо сейчас. [Рост] нашей экономики в этом году составляет 1,4%, в следующем году мог бы быть лучше - 2,9%, но тактика Латвии не менять налоговую политику во многом оправдала себя. Мы видим, что Эстония подняла налоги и сейчас испытывает довольно большие экономические трудности".
Дискуссии о возможном повышении ставки НДС пока не состоялись. Сейчас политики не исключают: если с бюджетом будут проблемы, ставка может быть повышена с 21 до 22%, как это происходит в Эстонии. Они надеются, что до этого не дойдет и недостающее найдут в другом месте.
Андрис Шуваев: "Надо искать, как компенсировать такое падение доходов, которое, несомненно, произойдет в результате введения фиксированного необлагаемого налогом минимума. На наш взгляд, интересным вопросом является налог на дивиденды. Латвия и Эстония - единственные страны Евросоюза, где этот вид налога не существует. И такой налог тоже можно сделать прогрессивным, сделав так, чтобы для получателей малых дивидендов, т.е. до 30 тысяч евро в год, ничего не изменилось. Для тех, кто получает больше, может быть введен налог".
Илзе Берга: "Сейчас мы видим, что при работе над этим планом каждый налог рассчитывается отдельно. Понятно, что если происходит снижение доходов бюджета по какому-либо налогу, его нужно как-то компенсировать, но в данном сценарии это не обсуждается. Поэтому на данный момент нет четкой общей картины, как будут выглядеть изменения по всем налогам и где налоговая нагрузка увеличится, а где снизится".
Фактором, препятствующим повышению налогов, несмотря на рекомендации ОЭСР, является теневая экономика и риск вовлечь в нее еще больше людей. Однако общественные организации подчеркивают, что государственный сектор также должен стать более эффективным и тратить меньше. Это потребует пересмотра базовых бюджетов министерств, на что политики редко возмущаются.
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