Правительство хочет снизить налоги на низкие зарплаты и облегчить жизнь малому бизнесу

Они требуют упрощения системы, например, путем отмены налога солидарности. Сейчас он собирается с зарплат, превышающих 78 тысяч в год. Такие зарплаты получают менее семи тысяч человек, но налоговым администрированием занимаются даже два госучреждения. Если бы налог солидарности был отменен, вместо этого можно было бы взимать более высокий подоходный налог с высоких зарплат. Общественные организации призывают также к упрощению налогов для микро- и малого бизнеса. Предложения, как это сделать, пока не опубликованы.

Илзе Берга: "Чтобы платить налоги было настолько легко, что избежать их уплаты было бы невозможно. Наша позиция - упрощение налоговой системы, поскольку это позволит снизить административную нагрузку как для государства, так и для налогоплательщиков".

Острые дискуссии могло вызвать намерение в будущем отменить действующую договоренность о том, что прибыль, которая не выводится из компании, а инвестируется в ее дальнейший рост, не облагается корпоративным подоходным налогом.

Арвил Ашераденс: "Мы оценим реформу налога на доход предприятий (UIN), мы оцении, что она хороша, но отметим, как долго мы можем себе это позволить. Мы в списке четырех стран в Европе, у которых есть такое решение".