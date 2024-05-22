Банк Латвии рассказал, что будет с прибылью местных банков в ближайшее время

Отвечая на вопрос, можно ли расценивать это как реакцию на введенный налог для поддержки ипотечных заемщиков, Пургайле сказала, что не считает это реакцией, а, скорее, экономически обоснованным решением.

"Еще несколько лет назад мы видели, что банки в Латвии имеют достаточные резервы капитала. Важно, чтобы банки выполняли требования по показателям капитала, но в то же время слишком большой капитал означает, что банки неэффективно управляют деньгами акционеров, а для того, чтобы получить хорошую отдачу с капитала, банки должны генерировать все больше доходности. Поэтому даже полезно, если акционеры получат дивиденды, и сейчас для этого самое подходящее время, поскольку этот год тоже ожидается достаточно прибыльным, а значит, в этом году капитал вновь будет пополняться", - сказала представитель центрального банка.

Что касается кредитования, то, по словам Пургайле, нынешние высокие ставки не способствуют этому, но и о полной остановке кредитования речь не идет. Даже при относительно высоких ставках наблюдается определенная кредитная активность, что является хорошим сигналом того, что предприятия инвестируют и расширяются даже в условиях повышения стоимости кредитования.

"По мере постепенного снижения ставок активность должна повыситься. Именно поэтому мы как центральный банк говорим, что сейчас очень хорошее время для подготовки к следующему циклу развития экономики, и банкам, государственным органам и бизнесу предстоит проделать большую работу, чтобы разработать проекты и понять, куда двигаться", - сказала Пургайле.

Вице-президент Банка Латвии отметила, что сейчас все находятся в режиме ожидания, и если надежды не оправдаются, то, вероятно, произойдет новое замедление экономики. "Но, как я уже упомянула, несмотря на высокие процентные ставки, мы видим, что именно в этом году активность возросла, при этом рост по сравнению с прошлым годом значителен. Это хорошие сигналы", - подчеркнула Пургайле.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!