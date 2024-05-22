Банк Латвии рассказал, что будет с прибылью местных банков в ближайшее время

В течение этого года показатели прибыли банков будут умеренно снижаться, заявила в интервью агентству LETA вице-президент Банка Латвии Санта Пургайле.
Согласно ранее обнародованным Банком Латвии данным, за первые три месяца этого года латвийские монетарно-финансовые учреждения, в основном банки, получили прибыль на сумму 161,9 млн евро, что на 14,5% больше, чем за соответствующий период 2023 года.
Пургайле отметила, что первый квартал действительно начался с высоких показателей прибыли всего банковского сектора, и этому есть простое объяснение - Европейский центральный банк (ЕЦБ) повышал ставки постепенно, а это значит, что постепенно росли и ставки по кредитам.
"Это означает, что в первом квартале прошлого года все кредитные ставки сразу еще не изменились. Что касается депозитов, то ставки также росли постепенно, и люди постепенно переводили средства с текущих счетов на депозиты. Именно поэтому максимальная прибыль достигнута в первом квартале этого года", - пояснила вице-президент Банка Латвии.
В то же время, как отметила Пургайле, и Банк Латвии, и коммерческие банки прогнозируют умеренное снижение прибыли в течение этого года, но это произойдет лишь при условии, что ЕЦБ начнет снижать ставки.
Данные Банка Латвии также показывают, что в этом году банки планируют выплатить из прибыли 2023 года дивиденды на сумму почти 400 млн евро, что на 70% больше, чем в предыдущем году.
Отвечая на вопрос, можно ли расценивать это как реакцию на введенный налог для поддержки ипотечных заемщиков, Пургайле сказала, что не считает это реакцией, а, скорее, экономически обоснованным решением.
"Еще несколько лет назад мы видели, что банки в Латвии имеют достаточные резервы капитала. Важно, чтобы банки выполняли требования по показателям капитала, но в то же время слишком большой капитал означает, что банки неэффективно управляют деньгами акционеров, а для того, чтобы получить хорошую отдачу с капитала, банки должны генерировать все больше доходности. Поэтому даже полезно, если акционеры получат дивиденды, и сейчас для этого самое подходящее время, поскольку этот год тоже ожидается достаточно прибыльным, а значит, в этом году капитал вновь будет пополняться", - сказала представитель центрального банка.
Что касается кредитования, то, по словам Пургайле, нынешние высокие ставки не способствуют этому, но и о полной остановке кредитования речь не идет. Даже при относительно высоких ставках наблюдается определенная кредитная активность, что является хорошим сигналом того, что предприятия инвестируют и расширяются даже в условиях повышения стоимости кредитования.
"По мере постепенного снижения ставок активность должна повыситься. Именно поэтому мы как центральный банк говорим, что сейчас очень хорошее время для подготовки к следующему циклу развития экономики, и банкам, государственным органам и бизнесу предстоит проделать большую работу, чтобы разработать проекты и понять, куда двигаться", - сказала Пургайле.
Вице-президент Банка Латвии отметила, что сейчас все находятся в режиме ожидания, и если надежды не оправдаются, то, вероятно, произойдет новое замедление экономики. "Но, как я уже упомянула, несмотря на высокие процентные ставки, мы видим, что именно в этом году активность возросла, при этом рост по сравнению с прошлым годом значителен. Это хорошие сигналы", - подчеркнула Пургайле.
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