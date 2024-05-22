По его словам, сопоставимый доход airBaltic до вычета процентов, налогов, износа и амортизации, или EBITDAR, в первом квартале этого года составил 17,1 млн евро, что примерно на 19,5 млн евро больше, чем годом ранее.

За первые три месяца 2024 года авиакомпания перевезла 926 000 пассажиров, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество рейсов в первом квартале увеличилось на 11% до 9600.

Гаусс отметил, что показатели авиакомпании в первом квартале по выручке, EBITDAR, количеству перевезенных пассажиров и коэффициенту загрузки стали самыми высокими за всю историю авиакомпании.

По его словам, убытки возникли в основном из-за сезонных колебаний и ожидаемых ограничений в связи с нехваткой двигателей Pratt Whitney в 2024 году, однако это не повлияет на общие прогнозы airBaltic на этот год.

"Результаты деятельности аirBaltic в первом квартале соответствуют ожиданиям руководства, поэтому прогноз на текущий год остается оптимистичным", - сказал Гаусс.

Он добавил, что аirBaltic продолжает двигаться к первичному публичному размещению акций (IPO) во второй половине года.

Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а финансовому инвестору, компании Aircraft Leasing 1 датского бизнесмена Ларса Туссена, - 2,03%.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!