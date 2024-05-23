"Склады заполнены": попыток обойти санкции против РФ и Беларуси меньше не стало

"Государственное агентство обеспечения сигнализирует, что склады заполнены", - сказала глава VID, добавив, что попытки нарушения санкций в этом году сохранились на уровне прошлого года.

Она отметила, что за первые четыре месяца 2024 года в связи с санкциями более чем в 900 случаях было запрещено вывозить товары из Евросоюза (ЕС).

Шмите-Роке рассказала, что выявляются случаи подделки документов, когда, например, указывается, что товары везут в Казахстан, в то время как параллельные документы свидетельствуют о том, что соответствующие товары будут ввезены в Россию, а также меняются товарные коды.

Глава VID напомнила, что в начале мая в Вильнюсе руководители таможни пяти стран, граничащих с Россией и Беларусью, заключили договор о единых таможенных процедурах в случаях обхода санкций. Договор подписали Латвия, Литва, Эстония, Польша и Финляндия.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!