"Склады заполнены": попыток обойти санкции против РФ и Беларуси меньше не стало

Попыток обойти введенные против России и Беларуси санкции в этом году меньше не стало, заявила в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 генеральный директор Службы государственных доходов (VID) Байба Шмите-Роке.
"Государственное агентство обеспечения сигнализирует, что склады заполнены", - сказала глава VID, добавив, что попытки нарушения санкций в этом году сохранились на уровне прошлого года.
Она отметила, что за первые четыре месяца 2024 года в связи с санкциями более чем в 900 случаях было запрещено вывозить товары из Евросоюза (ЕС).
Шмите-Роке рассказала, что выявляются случаи подделки документов, когда, например, указывается, что товары везут в Казахстан, в то время как параллельные документы свидетельствуют о том, что соответствующие товары будут ввезены в Россию, а также меняются товарные коды.
Глава VID напомнила, что в начале мая в Вильнюсе руководители таможни пяти стран, граничащих с Россией и Беларусью, заключили договор о единых таможенных процедурах в случаях обхода санкций. Договор подписали Латвия, Литва, Эстония, Польша и Финляндия.
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