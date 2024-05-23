В Великобритании стреляли в мальчика, когда он пытался достать свой мяч

Мальчик из города Лейленд в Великобритании, получил тяжелую травму черепа в результате выстрела из пневматического пистолета, когда он перелез через забор, чтобы забрать свой футбольный мяч, сообщает BBC.
Вечером в понедельник, 20 мая, 11-летний мальчик играл с друзьями в саду за домом, когда мяч перелетел через забор.
По данным полиции, он был ранен в голову, когда перелезал через забор. Его доставили в местную больницу, где ему сделали операцию на черепе.
В настоящее время он восстанавливается.
Правоохранители получили полезную информацию от жителей и сообщают, что установили личность причастного к инциденту.
"К счастью, травмы потерпевшего несерьезные, его восстановление идет хорошо", - успокаивают в полиции.
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