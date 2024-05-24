Видео Украина ракетами обстреляла Крым

Источники с обеих сторон сообщают о разных результатах украинского удара, однако сам удар не отрицают.

Welcome to your damn war Ruzzian motherfuckers. Crimea doesn’t belong to you. get out now !!!‼️‼️‼️‼️ pic.twitter.com/Hv28nDWAaQ — Cuntasorus Flex🇺🇦🇺🇸 #muga NAFO (@warrior_na92602) May 23, 2024

В районе Алушты, на юго-восточном берегу Крыма, в результате удара был уничтожен российский военный узел связи, сообщает Telegram-канал "АТЕШ".

В свою очередь украинский Telegram-канал "Крымский ветер" опубликовал видео, на котором виден удар недалеко от Алушты.

BREAKING:



Major Ukrainian ATACMS strikes against Russian radar stations in south-eastern Crimea pic.twitter.com/jmuLegHSZT — Visegrád 24 (@visegrad24) May 23, 2024

Удар был нанесен по военной части в Семидверье, к северу от Алушты.

"Взрывы были слышны почти во всех районах Крыма, местами пыталась работать российская ПВО, однако ее работа не была особо эффективной", - указывает "Крымский ветер".

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