Фото В Японии умерла собака, ставшая героем мема

🐶 Le chien Kabosu, icône du meme #DOGE, est décédé à l'âge de 18 ans. pic.twitter.com/FuS5IkfXFx — Journal du Coin (@LeJournalDuCoin) May 24, 2024

О смерти собаки в соцсетях сообщила ее хозяйка Ацуко Сато.

Известно, что Кабосу была тяжело больна и не могла сама передвигаться. У нее был диагностирован хронический лимфоидный лейкоз и острый холангиогепатит. Ей было 18,5 лет.

"Огромное спасибо всем вам за то, что любили Кабосу все эти годы. Я уверена, что Кабосу была самой счастливой собакой в мире", - написала она в Instagram.

Известно, что Ацуко забрала Кабосу из приюта в 2008 году. Фото, где питомец сидит с удивленной мордой, стала основной для мема Doge. Наиболее популярен мем стал в 2013 году. В то же время американский программист Билли Маркус представил криптовалюту, названную в честь этого мема — Dogecoin.

Sending our love to @kabosumama and the doge community.



May she live on in our memories and on chain forever. ❤️#KABOSU #DOGE pic.twitter.com/2JhrZLG47J — Kabosu (@EthKabosu) May 24, 2024

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