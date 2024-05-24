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Фото В Японии умерла собака, ставшая героем мема

rus.tvnet.lv
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В Японии умерла собака по имени Кабосу, ставшая героиней одного из самых известных мемов с сиба-ину - Doge, пишет "Медуза".

О смерти собаки в соцсетях сообщила ее хозяйка Ацуко Сато.

Известно, что Кабосу была тяжело больна и не могла сама передвигаться. У нее был диагностирован хронический лимфоидный лейкоз и острый холангиогепатит. Ей было 18,5 лет. 

"Огромное спасибо всем вам за то, что любили Кабосу все эти годы. Я уверена, что Кабосу была самой счастливой собакой в мире", - написала она в Instagram. 

Известно, что Ацуко забрала Кабосу из приюта в 2008 году. Фото, где питомец сидит с удивленной мордой, стала основной для мема Doge. Наиболее популярен мем стал в 2013 году. В то же время американский программист Билли Маркус представил криптовалюту, названную в честь этого мема — Dogecoin.

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