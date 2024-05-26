В Риге - новая котельная на щепе. Что это значит для рижан?

Мощность новой котельной достигает 48 мегаватт. И по словам председателя правления Rīgas Siltums Илмара Петерсонcа, это обеспечит Ригу большей независимостью.

"Древесная щепа - это топливо, которое свободно доступно в Латвии и странах Балтии. Благодаря такому топливу, мы будем совершенно независимы от глобальных событий или цепочек поставок природного газа", - отметил Илмар Петерсонc.

Министр климата и энергетики (СЗК) Каспар Мелнис уверен, что новая котельная положительно повлияет и на экономику страны.

"Каждая биотопливная котельная, в данном случае на древесной щепе, - это возобновляемый ресурс. Тут стоит вопрос, что мы заменяем, если мы заменяем ископаемый газ, то плюсов много: во-первых- энергонезависимость, так же речь о национальной экономике. Деньги за топливо будут поступать местным предприятиям, производящим щепу, и оставаться в нашей экономике", - сказал Каспар Мелнис.

Представитель Rīgas Siltums сказал, что для жителей Риги новая котельная означает уменьшение тарифов на энергию.

"Для жителей тариф станет ниже. Вы уже можете заметить, что с 1 июня тариф изменится с 87 евро 57 центов за МегаВатт/час до 82 евро 63 центов. Сегодня у нас идет пересмотр тарифа в регуляторе. Во время следующего понижения тарифа - он может составить около 76 евро за МегаВатт/час. И это также во многом благодаря выходу на рынок вот этой котельной", - сказал Илмар Петерсонс.

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