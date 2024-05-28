Главное за 28 мая За кого голосовать на выборах в ЕП, проверка теплосетей в Риге и "лишние проценты" в счете от RNP

Договор Рижской думы о сдаче крематория в аренду частному коммерсанту истекает этим летом, однако в феврале этого года ответственная комиссия приняла решение сдавать его в аренду и в дальнейшем, хотя консультанты рекомендовали продать здание. Его нынешний арендатор "Рижский кремационный центр - крематорий" мог бы участвовать и в новом аукционе на право аренды, однако известно, что печи в крематории нуждаются в ремонте, который может обойтись в 400 000 евро. На данный момент неясно, может ли это отразиться на будущих ценах на услуги и как и не станет ли выполнение этих работ аргументом для нового арендатора, чтобы попросить скидки на арендную плату. В отличие от Литвы и Эстонии в Латвии сейчас всего три крематория, последний из которых, расположенный в Салдусе, заявил о себе лишь в середине мая. TVNET+ попытался выяснить, как обстоят дела с ценами на эти услуги и насколько обоснованно полагать, что в Литве и Эстонии все можно сделать дешевле.