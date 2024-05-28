Жаркий вторник подходит к концу, и, как обычно, день принес множество интересных новостей, о которых проще всего узнать из ежедневной подборки RUS TVNET - рассказываем коротко о главном за 28 мая.
Главное за 28 мая ⟩ За кого голосовать на выборах в ЕП, проверка теплосетей в Риге и "лишние проценты" в счете от RNP
Новости Латвии:
Продолжаем готовиться к грядущим выборам в Европарламент. Мы узнали, зачем нам вообще нужен Европарламент, а также прошлись по всем партиям, участвующим в выборах.
Настало время детальнее прочитать их предвыборные программы.
"Я хотела спокойно жить свою жизнь", - со слезами говорит 24-летняя София Пиюренко из Николаева. Перед войной она жила и работала в Одессе, потому что хотела быть ближе к морю. Потому ей так близка Латвия. RUS TVNET продолжает документальный проект "Один день с украинцем в Латвии", показывая истории людей, которые не выбирали, уезжать ли им из родной страны.
За прошлый год средняя заработная плата в Латвии увеличилась на 9%. Одновременно с этим цены на топливо, напротив, снизились: дизельное топливо подешевело на 6%, бензин - на 3%, а газ для автомобилей - на целых 16%. В результате доступность топлива значительно возросла. Но насколько ощутимы эти изменения для жителей?
В редакцию Rus.LSM обратился клиент домоуправления Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), утверждающий, что уже больше полугода компания берет с него проценты, которые он платить не обязан. Сначала от компании приходили письма с извинениями, после чего с клиентом вовсе перестали общаться, пока проценты продолжали накапливаться.
Договор Рижской думы о сдаче крематория в аренду частному коммерсанту истекает этим летом, однако в феврале этого года ответственная комиссия приняла решение сдавать его в аренду и в дальнейшем, хотя консультанты рекомендовали продать здание. Его нынешний арендатор "Рижский кремационный центр - крематорий" мог бы участвовать и в новом аукционе на право аренды, однако известно, что печи в крематории нуждаются в ремонте, который может обойтись в 400 000 евро. На данный момент неясно, может ли это отразиться на будущих ценах на услуги и как и не станет ли выполнение этих работ аргументом для нового арендатора, чтобы попросить скидки на арендную плату. В отличие от Литвы и Эстонии в Латвии сейчас всего три крематория, последний из которых, расположенный в Салдусе, заявил о себе лишь в середине мая. TVNET+ попытался выяснить, как обстоят дела с ценами на эти услуги и насколько обоснованно полагать, что в Литве и Эстонии все можно сделать дешевле.
Сегодня, 28 мая, в Риге начнутся проверки теплосетей, сообщили агентству LЕТА в предприятии теплоснабжения Rīgas siltums.
В программу Zebra поступило много просьб посмотреть, что происходит на перекрестке улиц Латгалес и Прушу в столице.
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) закрыл доступ к очередному прокремлевскому порталу, распространявшему враждебную Латвии информацию.
Роспуск демократически избранной думы самоуправления является крайней мерой, к которой можно прибегнуть, если самоуправление недееспособно и не в состоянии выполнять свои функции - если оно не собралось три раза подряд из-за отсутствия кворума, не избрало председателя в течение двух месяцев или несколько раз нарушило Конституцию, законы или другие нормативные акты, пишет Latvijas Avīze.
После ножевого ранения руководителя Даугавпилсской региональной больницы медицинское учреждение работает в обычном режиме, заявил во вторник, 28 мая, на пресс-конференции мэр города Андрей Элксниньш, комментируя нападение на руководителя больницы Инту Вайводе.
Презентация крупнейшего проекта недвижимости Северной Европы - Riga Waterfront ("Рижская набережная") - вызвала широкий резонанс, ясно указав, что Рига заслуживает преобразований такого масштаба, в ходе которых авторы проекта на территории Андрейсалы планируют построить около миллиона квадратных метров - гостиницы, жилые дома, офисы, торговые центры, школы и детские сады. Председатель правления компании недвижимости Arco Real Estate Айгар Шмитс поддерживает привлечение инвестиций для развития столицы, но на грандиозные планы смотрит с большой тревогой.
Многие жители Екабпилсского края не раз стояли в очереди в киоск местного овощеводного предприятия SIA Rītausma, где уже много лет можно было купить продукцию по более низким ценам, чем в магазинах, пишет портал jekabpilslaiks.lv.
За рубежом:
Грузинский парламент большинством голосов сумел преодолеть вето, наложенное президентом Саломе Зурабишвили на спорный закон "О прозрачности иностранного влияния", более известный как "закон об иноагентах".
Решение о дальнейшем статусе Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) должно быть принято самими приходами в течение мая.
Российские МИД и Минюст доложили президенту Владимиру Путину, что запрещенный в стране «Талибан» можно исключать из списка запрещенных организаций. Министр иностранных дел Сергей Лавров при этом назвал талибов реальной властью в Афганистане, а государственное телевидение этой весной хвалит талибов в своих сюжетах.
Налоговая реформа, которую готовят российские власти для пополнения бюджета, затронет до пяти миллионов жителей России. В настоящее время российский бюджет тратит на военные нужды уже каждый третий рубль, сообщает независимое российское СМИ The Moscow Times.
На минувших выходных в Чехии завершился чемпионат мира по хоккею. По итогам распределения мест в турнире обновился и рейтинг Международной федерации хоккея (IIHF), в котором Россия, уже несколько лет дисквалифицированная с международной арены, поднялась на второе место.
Министерство обороны РФ впервые признало, что в российском плену находится украинская журналистка Виктория Рощина, которая без вести пропала в августе 2023 года, сообщил Союз журналистов Украины.
В понедельник, 27 мая, в Таллиннском аэропорту на рейс Таллинн - Пафос не попали 60 пассажиров, которые из-за длинной очереди на паспортном контроле не успели сесть в самолет, пишет Rus.Postimees.
В последнее время оставшиеся в России зарубежные компании видят все меньше зла в продолжении бизнеса и не хотят продавать свои российские активы по пониженной цене, сообщает Financial Times.
Интересное чтиво:
На больших экранах - долгожданное продолжение хита "Безумный Макс: Дорога ярости" от режиссера Джорджа Миллера, на этот раз - без легендарного заглавного персонажа. О том, почему фильм "Фуриоса" не менее безумен, чем картина 2015 года, и почему его нельзя пропустить ни одному поклоннику боевиков - в материале рубрики "Андрей уже посмотрел!".
На этой неделе австралийцы, подписанные на Netflix, были удивлены, узнав, что ежемесячная абонентская плата за стриминговый сервис вырастет как минимум на 11%. Netflix начал корректировать свои пакеты и цены в зависимости от региона, пишет Rus.Postimees. Изменится ли она и в Латвии?
В начале 2020 года из одной квартиры в Риге был изъят черный леопард Боно. Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями совместно с сотрудниками Департамента охраны природы (DAP) и Рижского зоопарка, соблюдая все меры безопасности, конфисковали и доставили животное в зоопарк. Что же после этого случилось с незаконно содержавшимся животным?
Новая версия песни Раймонда Паулса в исполнении продюсера и рэпера Gustavo с участием Патриши и Нормунда Рутулиса вызвала бурную реакцию - например, о ней жестко высказались музыкант Айнарс Миелавс и внучка маэстро Анна-Мария Паула. Теперь сам Gustavo прокомментировал ажиотаж.
С 2020 года актер Каспарс Зале судится с театром "Дайлес" по поводу своего восстановления в должности. 16 мая Рижский окружной суд вынес решение по спору между двумя сторонами.
Квартет местных знаменитостей - продюсер мероприятий Элита Милграве, певец Маркус Рива, создатель цифрового контента Яна Брук и журналист и продюсер Сандийс Семенов - отправился на экзотические Филиппины в рамках программы Četri uz koferiem. В один из дней путешествия Элита заплакала. Что случилось?
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