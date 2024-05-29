Главное за 29 мая Авто с номером RUSSIA ездит по Риге, товары из страны-агрессора в Латвии и медленные поезда

В начале июня температура воздуха в Латвии немного понизится, в середине следующей недели возможно ощутимое похолодание, свидетельствуют новейшие прогнозы погоды.

За рубежом:

Ведущую прогноза погоды британской компании BBC сняли с рейса после того, как она попросила пассажиров не есть арахис. По данным зарубежных СМИ, у дочери женщины аллергия на арахис, а пилот рассердился на просьбу женщины.

Российский диктатор Владимир Путин во вторник, 28 мая, пригрозил Европе "серьезными последствиями", если Украине будет разрешено использовать поставленное Западом высокоточное оружие большой дальности для атак на российскую территорию.

​Как утверждают итальянские СМИ, папа римский Франциск в кулуарной беседе использовал крайне уничижительные выражения в адрес представителей ЛГБТ. Если эти сообщения окажутся достоверными, инцидент может оказать глубокое влияние на то, как воспринимается отношение понтифика к геям.

Еще четыре погранперехода на границе РФ со странами ЕС встанут на реконструкцию в ближайшие несколько лет. Ранее в 2024 году из-за реконструкции КПП Россия закрыла автомобильное движение по мосту между Нарвой и Ивангородом, сообщает Rus.Postimees.

Интересное чтиво:

"Раньше я всегда говорила, что я - блогер. Теперь, думаю, я, скорее, путешественник. Я девушка, которая сделала фонд, и уже потом я - блогер", - говорит о себе некогда участница популярного в сети проекта Latvian Sisters Лида Нижникова.