В уходящий рабочий день произошло много важных событий - в Риге замечен автомобиль с номером RUSSIA, поезда не могут нормально работать в жару, а TVNET+ разбирался, зачем латвийцы покупают товары из страны-агрессора. Об этих и других новостях среды, 29 мая, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 29 мая ⟩ Авто с номером RUSSIA ездит по Риге, товары из страны-агрессора в Латвии и медленные поезда
Новости Латвии:
Очевидец портала TVNET заметил в центре Риги автомобиль с необычным номерным знаком, который у многих людей вызвал бы возмущение.
"Подскажите, где найти посредника", или "Делаю заказ" - периодически такие сообщения можно встретить в соцсетях и "женских" группах. Так находят друг друга клиенты и посредники, которые по заказу возят товары из российского интернет-магазина Wildberries. Зачем латвийцы покупают товары из страны-агрессора, законно ли это и как вообще устроен этот бизнес, разбирался TVNET+.
Жара в ближайшие дни не спадет, и в самые жаркие моменты температура повысится до +31 градуса. Июнь также обещает быть полным температурных рекордов. Каждое лето из-за жаркой погоды задерживаются поезда, на некоторых участках замедляясь до черепашьего темпа. Почему железная дорога не может нормально работать в жаркую погоду, хотя температуру нельзя назвать экстремальной?
В начале этого года в Латвии проживало 180 455 неграждан, 1 719 396 граждан и 141 702 иностранца, сообщили представители Управления по делам гражданства и миграции на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплоченности общества.
В начале июня температура воздуха в Латвии немного понизится, в середине следующей недели возможно ощутимое похолодание, свидетельствуют новейшие прогнозы погоды.
За рубежом:
Ведущую прогноза погоды британской компании BBC сняли с рейса после того, как она попросила пассажиров не есть арахис. По данным зарубежных СМИ, у дочери женщины аллергия на арахис, а пилот рассердился на просьбу женщины.
Российский диктатор Владимир Путин во вторник, 28 мая, пригрозил Европе "серьезными последствиями", если Украине будет разрешено использовать поставленное Западом высокоточное оружие большой дальности для атак на российскую территорию.
Как утверждают итальянские СМИ, папа римский Франциск в кулуарной беседе использовал крайне уничижительные выражения в адрес представителей ЛГБТ. Если эти сообщения окажутся достоверными, инцидент может оказать глубокое влияние на то, как воспринимается отношение понтифика к геям.
Еще четыре погранперехода на границе РФ со странами ЕС встанут на реконструкцию в ближайшие несколько лет. Ранее в 2024 году из-за реконструкции КПП Россия закрыла автомобильное движение по мосту между Нарвой и Ивангородом, сообщает Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
"Раньше я всегда говорила, что я - блогер. Теперь, думаю, я, скорее, путешественник. Я девушка, которая сделала фонд, и уже потом я - блогер", - говорит о себе некогда участница популярного в сети проекта Latvian Sisters Лида Нижникова.
Когда самолет пролетал над тропическим лесом Перу, в него ударила молния. Загорелся двигатель, а 17-летняя немка без парашюта выпала из самолета с высоты трех километров. Она выжила лишь чудом.
В минувшие выходные в Марупе прошел детский турнир по баскетболу, во время которого на зрительских трибунах произошла драка агрессивных родителей девятилетних мальчиков. В беседе с TVNET+ директор детско-юношеской баскетбольной школы "Рига" Гунтис Шенхофс признается, что не удивлен этим инцидентом, ведь вседозволенность детей и родителей сегодня выходит за рамки разумного. "Поведение родителей - самая большая проблема. Эффективного оружия для борьбы с ней не существует".
Пару Камбала - Каспара и Ольгу - вновь обсуждают после появления на ток-шоу Kad viņas satiekas. Ходят слухи, что Каспар, возможно, мог прийти на программу в нетрезвом виде. Как всё было в итоге, отвечает он сам.
В понедельник самолет Ryanair, вылетевший из Таллинна в Пафос с задержкой на полтора часа, оставил за бортом почти треть желающих отправиться на Кипр. Они не успели вовремя пройти необходимые перед полетом процедуры, пишет Rus.Postimees.
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