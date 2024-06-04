Почему в системе электронного декларирования есть сложности? Объясняет VID

Читатель TVNET рассказывает, что он подал налоговую декларацию за прошлый год, но затем обнаружил, что не были представлены два чека на обоснованные расходы на лечение его дочери. "На всякий случай, прежде чем приступить к заполнению подробной годовой декларации, я позвонил в VID , и мне объяснили, что это можно сделать, но все-все, что я уже ранее заполнял, и чеки - это надо все сначала вводить!" - разочарован читатель.

Недовольство такой системой понятно. Если в декларации нужно указать всего несколько проверок, то нагрузка невелика. Но бывают случаи, когда человек тратит даже несколько часов на то, чтобы правильно и аккуратно заполнить и подать декларацию, расписать все доходы и представить все квитанции об обоснованных расходах на себя, а также на детей. Если окажется, что уточнения все-таки необходимы, то все потраченное время выброшено на ветер и необходимо все заполнять заново.