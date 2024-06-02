В Латвии можно найти предложения о покупке недвижимости в РФ и Беларуси. VDD комментирует

Одно из объявлений предлагает купить частный дом, построенный в Белоруссии в 1950-х годах, с сухим туалетом и двумя печками внутри. Сумма составляет 12 000 евро.

Журналисты связались с продавцом, который хочет продать летний дом в Беларуси без внутренней отделки за 8000 евро или обменять недвижимость на летний дом или землю под Ригой.

Продавец говорит, что интерес со стороны покупателей есть, но есть сложности, если у покупателя паспорт Евросоюза.

В VDD поясняют, что подобная реклама не запрещена, но служба призывает жителей Латвии, особенно чиновников, воздержаться от поездок в Россию, Беларусь и страны СНГ, а также другие страны, сохранившие благоприятное отношение к России.