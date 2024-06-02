В Латвии можно найти предложения о покупке недвижимости в РФ и Беларуси. VDD комментирует

На популярном в Латвии портале объявлений можно найти предложения о покупке недвижимости в России и Беларуси. В Службе государственной безопасности (VDD) поясняют, что рекламировать, покупать и продавать недвижимость в недружественных Латвии странах не запрещено, но поездки туда могут закончиться очень печально. Об этом сообщает портал TV3 Ziņas.
Одно из объявлений предлагает купить частный дом, построенный в Белоруссии в 1950-х годах, с сухим туалетом и двумя печками внутри. Сумма составляет 12 000 евро.
Журналисты связались с продавцом, который хочет продать летний дом в Беларуси без внутренней отделки за 8000 евро или обменять недвижимость на летний дом или землю под Ригой.
Продавец говорит, что интерес со стороны покупателей есть, но есть сложности, если у покупателя паспорт Евросоюза.
В VDD поясняют, что подобная реклама не запрещена, но служба призывает жителей Латвии, особенно чиновников, воздержаться от поездок в Россию, Беларусь и страны СНГ, а также другие страны, сохранившие благоприятное отношение к России.
"Можем еще раз сообщить, что при въезде на территорию России или Беларуси, а также в страны, имеющие тесные отношения и правовое сотрудничество с Россией и Беларусью, жители Латвии подвергаются высокому риску стать объектом преследования со стороны российских правоохранительных органов или спецслужб различными методами. При этом покупка такой недвижимости не противоречит законодательству Латвии", - заявили в VDD.
В Латвийской ассоциации недвижимости LANĪDA пояснили, что среди жителей Латвии существует интерес к недвижимости в России и Беларуси. Особенно в русскоязычной части общества, которую по разным причинам не устраивает жизнь в Латвии.
Основная причина, по которой люди из Латвии хотят переехать в Россию или Беларусь, - это русскоязычная среда, а также вера в то, что в этих странах все намного дешевле. Да, зарплаты тоже ниже, а обладателей европейских паспортов ждут всевозможные сюрпризы.
На данный момент несколько граждан Латвии, переехавших в Беларусь и восхваляющих режим авторитарного государства в социальной сети Tiktok, вызвали широкий резонанс, они также, время от времени, дают интервью пропагандистским СМИ с целью оклеветать Латвию и Европейский Союз.
Видео: Сюжет TV3 Ziņas
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