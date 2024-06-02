De Facto: Застройщики Riga Waterfront заманивают иностранцев на Андрейсалу ВНЖ

"При таком большом количестве людей они все на яхтах плавать не будут, определенно будет и другой транспорт. На этих визуализациях есть трамвай. Возможно, был какой-то разговор с Рижской думой, а может, и нет, чтобы обеспечить этот транспорт, но машины там особо не были [видны], и в этом месте особо нет места и для стоянок. Это что-то такое, что может создать проблемы для окружающей среды в случае реализации этого проекта", - отметил Лапиньш.