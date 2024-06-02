De Facto: Застройщики Riga Waterfront заманивают иностранцев на Андрейсалу ВНЖ

Неделю назад было представлено видение развития Даугавмалы в Риге, деньги на которое готов дать арабский инвестор, а землю - связанное с семьями экс-премьера Андриса Шкеле и депутата Сейма Айнара Шлесерса предприятие. Разработчики проекта развития Riga Waterfront площадью более 50 гектаров на Андрейсале уже начали привлекать потенциальных претендентов на получение вида на жительство. Иностранцам в обмен на инвестиции в размере 250 тысяч евро предлагается возможность получить вид на жительство (ВНЖ) в Латвии и Евросоюзе, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения.
В присутствии главного инвестора Мохамеда Али Алаббара, министров Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), отдельных депутатов Сейма, так называемых инфлюенсеров и других гостей неделю назад было представлено видение застройки набережной Даугавы в Риге на Андрейсале. Глава компании Eagle Hills Алаббар обещает вложить в проект Riga Waterfront три миллиарда евро. Построить квартиры, гостиницы и не только. Первые дома надеются начать возводить уже в этом году.
Несмотря на то, что концепция развития Riga Waterfront сопровождается беспрецедентной рекламной кампанией, проект в целом все еще остается слишком зеленым, поскольку ответственные учреждения знают о нем очень мало. Официально концепция Riga Waterfront в Рижскую думу не подана. Если решения будут существенно отличаться от нынешнего планирования Андрейсалы, скорее всего, придется разрабатывать новую детальную планировку, ответила Рижская дума.
"Это хорошо, что набережная будет развита, так как Рига не справляется со своей набережной уже более 100 лет с момента ликвидации рынка", - говорит об идее в целом Артур Лапиньш, председатель совета по сохранению и развитию исторического центра Риги и президент Латвийского союза архитекторов.
С другой стороны, отмечает он, проект предусматривает очень густую застройку, и архитекторам нужно хорошо сбалансировать ее с ландшафтом Вецриги, подумать надо и о транспортной инфраструктуре.
"При таком большом количестве людей они все на яхтах плавать не будут, определенно будет и другой транспорт. На этих визуализациях есть трамвай. Возможно, был какой-то разговор с Рижской думой, а может, и нет, чтобы обеспечить этот транспорт, но машины там особо не были [видны], и в этом месте особо нет места и для стоянок. Это что-то такое, что может создать проблемы для окружающей среды в случае реализации этого проекта", - отметил Лапиньш.
Riga Waterfront в письменном ответе поясняет, что первая фаза проекта предусмотрена ближе к улице Экспорта, где уже имеются соединения с городской инфраструктурой. Первое здание думают закончить в 2027 году. Весь проект может занять 10-15 лет. Занимать деньги на него планируется минимально.
Крупнейший акционер проекта Riga Waterfront - Алаббар, в свою очередь, его латвийские партнеры поделятся землей. Владелец территории - NĪ Holdings - через посредника принадлежит членам семьи Андриса Шкеле и Айнара Шлесерса, а также акционеру Rietumu Banka Леониду Эстеркину.
Похоже, что девелоперы Riga Waterfront решили возобновить фактически уже исчезнувшую торговлю видами на жительство. Потенциальным покупателям квартир в обмен на 250 тысяч евро обещают разрешение на пребывание в Евросоюзе.
Стать резидентами Латвии и Евросоюза инвесторы завлекают как на сайте проекта, так и на новостных порталах в арабских странах, а также в соцсетях, например, в Египте.
"Конечно, я не оценивал [проект] детально с такой экономической точки зрения. Знаю, что планируются очень серьезные инвестиции, несколько миллиардов, но однозначно это ни коим образом не гарантирует право находиться в Латвии", - поясняет министр внутренних дел Рихард Козловскис.
Он подчеркивает, что всех, кто захочет получить вид на жительство, будут тщательно проверять, и инвесторский портфель этого проекта, если зайдет так далеко, тоже нужно будет детально оценить.
"Это не должно быть как цель - инвестируйте, и вы сможете получить возможность свободно передвигаться по Шенгенской зоне. Сегодня это тщательно оценивает не только Латвия, но и в целом страны-участницы", - подчеркивает министр.
Нужно отметить, что депутат Сейма Шлесерс в свое время был одним из инициаторов программы ВНЖ. Больше всего виды на жительство покупали граждане России. После вторжения России в Украину как в 2014 году, так и в 2022-м в программу были внесены ограничения и она постепенно сходила на нет. В прошлом заявки на ВНЖ подали только 27 покупателей недвижимости по сравнению с 2250 десять лет назад.
"Если есть граждане из других стран, богатые люди, и если кто-то приобретает здесь недвижимость, вкладывает в бизнес или работает на предприятии, законы Латвии позволяют, что они могут попросить вид на жительство. Будут они делать это или нет, мне сказать сложно", - говорит Шлесерс.
На вопрос, являются ли иностранцы основной аудиторией проекта Riga Waterfront, Шлесерс отвечает, что по меньшей мере половина будут местные покупатели. "То, что я могу утверждать, беженцы из военных зон - Ирака, Сирии, других стран такого типа сюда не поедут, слава богу", - обещает депутат.
Riga Waterfront в письменном ответе подчеркивает, что не планирует делать ВНЖ главным двигателем продажи квартир.
Бизнес-план для масштабной застройки набережной Даугавы непонятен. Глава компании недвижимости Arco Real Estate Айгар Шмитс высказался, что столь большие инвестиции в Латвии окупить невозможно. Он допускает, что квартиры в Riga Waterfront могут стоить около 4000 евро за квадратный метр, но в этой ценовой категории в сегменте квартир в центре Риги в прошлом году было всего 25 сделок. При этом Алаббар запланировал восемь тысяч квартир.
"Понятно, что Eagle Hills тщательно оценивает ситуацию на рынке и установки. Такие проекты требуют обращать внимание на предложение и спрос на местном рынке. Этот анализ установит темпы развития Riga Waterfront", - указал LTV в письменном ответе представитель Riga Waterfront Хишам Ибрагим.
Похожий на Riga Waterfront проект уже несколько лет создается в Белграде, где он вызвал протесты жителей.
"По моему мнению, это рак, пожирающий Белград. Они проигнорировали всю хорошую практику архитектуры, городское планирование. Самое плохое, что в парламенте приняли особый закон о Belgrade Waterfront, который говорит, что такие высокие постройки и другие вещи - в интересах общества", - раскритиковал белградский проект журналист Balkan Investigative Reporting Network Радмило Маркович.
Сербский журналист рассказал, что правительство Сербии вложило в проект землю и построило инфраструктуру. Несмотря на то, что точно не известно, сколько было инвестировано, налогоплательщикам проект обошелся дороже, чем частным инвесторам.
В Риге между Алаббаром и мэром Вилнисом Кирсисом пока подписан меморандум о сотрудничестве. В нем самоуправление обязуется приложить максимальные усилия для оперативного согласования строительных идей, применив принцип "зеленого коридора". Девелопер также ожидает, что самоуправление поспособствует строительству публичной инфраструктуры.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!