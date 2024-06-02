Вот и подошли к концу выходные. Впереди новая рабочая неделя, но перед тем, как начать морально к ней готовиться, было бы неплохо узнать, что же важного произошло за день в Латвии и мире. Именно для этого и существует ежедневная подборка RUS TVNET - рассказываем коротко о главном за воскресенье, 2 июня.
Главное за 2 июня ⟩ Где можно пользоваться металлоискателем, что не так с плакатами на автобусах и чего ждать от погоды
Новости Латвии:
Весна и лето - лучшее время года не только для грибников и ягодников, но и для искателей драгоценностей и исторических артефактов. TVNET+ спросил у специалистов, как работать с металлоискателем, чтобы все было в рамках закона.
В Риге многие пассажиры заметили на дверях автобусов плакаты с указанием порядка посадки и высадки: сначала посадка, потом высадка. Как отмечает читатель TVNET, плакаты с этой, казалось бы, перевернутой инструкцией можно увидеть уже довольно давно. Люди также делились фотографиями плакатов в социальных сетях, но никакого объяснения этой инструкции так и не появилось. TVNET+ связался с Rīgas satiksme, чтобы выяснить причины такой последовательности посадки и высадки.
Трасса Аудру в Пярну соответствует международным стандартам, и гибель латвийского гонщика Юриса Апиниса, скорее всего, произошла в результате стечения ряда неблагоприятных обстоятельств, заявил руководитель оператора трассы Rada OÜ Андрес Халль.
В субботу, 1 июня, в Юрмале в рамках Праздника курорта отметили начало лета. Праздничное настроение во время мероприятий на улицах, в парках, скверах и на пляжах города-курорта царило на протяжении всего дня, всего праздник посетили более 20 000 человек.
С 1 июля 2024 года Latvijas gāze изменит свои платежные реквизиты, и счет Swedbank больше не будет доступен для платежей, свидетельствует информация на сайте Latvijas gāze.
Пошел третий год с момента полномасштабного вторжения России в Украину, а санкции, введенные против Кремля, не оказали должного воздействия на экономику агрессора. Москва неплохо умеет находить разные способы, чтобы обойти ограничения, наложенные Западом, и Латвия здесь также играет важную роль. Об этом сообщает TV3 Ziņas.
Зритель программы Zebra прислал видео, на котором видно, как на пешеходном переходе человека чуть не сбила машина. Программа выяснила, почему такая ситуация возникла на нерегулируемом пешеходном переходе возле Восточной магистрали.
В конце первой рабочей недели июня температура воздуха в Латвии постепенно понизится, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
На популярном в Латвии портале объявлений можно найти предложения о покупке недвижимости в России и Беларуси. В Службе государственной безопасности (VDD) поясняют, что рекламировать, покупать и продавать недвижимость в недружественных Латвии странах не запрещено, но поездки туда могут закончиться очень печально. Об этом сообщает портал TV3 Ziņas.
Программа 4. studija выяснила, что во многих кафе Латвии при приготовлении кофе в основном используется только ультрапастеризованное молоко польского производства, поскольку оно имеет длительный срок хранения.
Почему на морском побережье в Латвии в основном можно заметить яхты, которые ходят под флагами других стран? Ответы искала передача 4.studija Латвийского телевидения.
За рубежом:
Украине теперь разрешено использовать западное оружие для нанесения ударов по целям на территории России. Что изменит это решение и как оно повлияет на линию фронта в Украине?
Вооруженные силы Украины продолжают минировать границу в Харьковской области, используя для этого беспилотники, сообщил заместитель главного редактора Bild Пауль Ронцхаймер. Журналист посетил позиции 92-й бригады ВСУ в Харьковской области, в двух километрах от границы с Россией, сообщает УНИАН.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование на форуме по безопасности в Сингапуре в воскресенье, 2 июня, тем, что лидеры ряда стран не взяли на себя обязательств по участию в предстоящем "Cаммите мира" в Швейцарии.
В субботу, 1 июня, в столице Литвы Вильнюсе во второй раз прошел фестиваль Pink Soup Fest, посвященный холодному супу. Судя по рассказам и фотографиям очевидцев, это было очень красочное, сочное и вкусное мероприятие! В честь этого Рижское агентство инвестиций и туризма разместило в социальной сети TikTok развлекательное видео и песню, в которых сообщается, что в Латвии готовят лучший холодный суп.
Со следующего года могут выдаваться временные проездные документы единого типа, гласит законопроект, подготовленный Министерством иностранных дел.
В ирландском городе Корк проведено расследование смерти онкобольной, которая, не получив своевременной медицинской помощи в Ирландии, была вынуждена поехать в Латвию на лечение, но умерла от осложнений по возвращении в Ирландию, сообщает портал Baltic Ireland со ссылкой на СМИ The Journal.
Мадридский "Реал" в 15-й раз в своей истории стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, обыграв в финале дортмундскую "Боруссию".
Аннели и Калле, назовем их так в новом выпуске передачи Kuuuurija, много лет жили в Тарту, пока полтора года назад не решили распрощаться с городскими реалиями и вместе с детьми переехать в сельскую местность, пишет Rus.Postimees.
В воскресенье в 14:33, то есть на две минуты раньше запланированного, пассажирский самолет Finnair вновь приземлился в аэропорту Тарту. Полеты на линии Тарту-Хельсинки не совершались месяц из-за российских глушителей сигнала GPS. Глушители восточных соседей вновь дали о себе знать во время воскресного полета из Хельсинки, пишет Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
"Я просто по натуре своей неспокойный человек, и я жажду всегда каких-то приключений, опыта и знаний", - говорит латвийский блогер и экс-участница проекта Latvian Sisters Лида Нижникова в интервью для передачи "В чем фишка?".
Биатлонисты сборной Норвегии Ветле Шостад Кристиансен, Тарьей Бё и Ингрид Ландмарк Тандреволд оказались в сложной ситуации, поскольку больше не могут полноценно тренироваться на окраине Осло.
Косатки, крупнейшие млекопитающие семейства дельфинов, недавно столкнулись с лодками и яхтами и потопили их в Гибралтарском проливе. Но эти животные делают это не из-за агрессии, сообщают зарубежные СМИ.
19 августа 1980 года произошла одна из самых смертоносных авиакатастроф в истории авиации, когда в результате ряда глупых и непонятных действий погиб 301 человек. По трагической случайности, самолет, в котором возник пожар, совершил успешную аварийную посадку, но по неизвестным причинам двери воздушного судна не были открыты. Все пассажиры и члены экипажа задохнулись в ядовитом дыму.
Космический корабль, запущенный из Китая в мае, приземлился на обратной стороне Луны — неизведанном месте, куда почти никто пока не пытался попасть.
Октябрь 2018 года. 16-летняя жительница Калифорнии Карли с друзьями покурила марихуану (возможно, и что-то еще) и пережила сильный приступ паранойи, испугавшись даже музыки и мачехи, которая пыталась доставить ее домой. Дома ей стало еще хуже, и ее отец был уверен, что дочь отравили. Ночью Карли не успокоилась, обозвала салат мачехи "чертовым салатом" и с утра вырвалась из своей комнаты, отправилась в пустыню и испарилась.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!