Главное за 2 июня Где можно пользоваться металлоискателем, что не так с плакатами на автобусах и чего ждать от погоды

Мадридский "Реал" в 15-й раз в своей истории стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, обыграв в финале дортмундскую "Боруссию".

Аннели и Калле, назовем их так в новом выпуске передачи Kuuuurija, много лет жили в Тарту, пока полтора года назад не решили распрощаться с городскими реалиями и вместе с детьми переехать в сельскую местность, пишет Rus.Postimees.

В воскресенье в 14:33, то есть на две минуты раньше запланированного, пассажирский самолет Finnair вновь приземлился в аэропорту Тарту. Полеты на линии Тарту-Хельсинки не совершались месяц из-за российских глушителей сигнала GPS. Глушители восточных соседей вновь дали о себе знать во время воскресного полета из Хельсинки, пишет Rus.Postimees.

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