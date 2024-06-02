Смотровую площадку Академии наук арендует частная фирма, которая продает билеты только за наличные

Диана Лайпниеце, директор Департамента высшего образования, науки и инноваций Министерства образования и науки: "Мы попросили их предоставить Академии наук информацию, которая в нормальной организации, например в университете или где-то еще, представляет собой разделение бухгалтерского учета и движения денежных средств, и ты можешь четко показать, как ты отчитываешься и как это выглядит. К сожалению, академия даже не смогла создать такую систему учета. Они просто прислали нам все свои договоры аренды, которые мы еще не изучили, потому что так обычно не работают. Поэтому они даже не в состоянии сами следить за этим".

Академия использует для своих нужд около трети здания. Академия получает небольшое государственное финансирование - менее 1 миллиона евро в год. Дополнительный доход учреждению приносит сдача помещений в аренду. В здании зарегистрирована 271 компания. Среди них организации, представляющие альтернативные науки, такие как Центр формирования сознания ARGALIM, единственным руководителем которого является гражданин России Игорь Горяинов, и Латвийская ассоциация народных целителей.

Сдается в аренду и излюбленная туристами смотровая платформа на 15-м этажа. С нее можно увидеть почти всю Ригу. Ежегодно платформу посещают потоки туристов.

Здесь свою работу ведут три предприятия, которые принадлежат Марису Салдаболсу. Он рассказал, что начал бизнес в здании академии случайно, где находился по делам.