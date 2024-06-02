Смотровую площадку Академии наук арендует частная фирма, которая продает билеты только за наличные

21-этажное здание Академии наук - первая высотка в Латвии. Ее строили как Дом колхозника в сталинские времена. Но оказалось, что колхозникам такое большое здание не надо, и его передали Академии наук. Сейчас такое большое здание не нужно и Академии наук, академия занимает всего треть дома. Остальное сдано в аренду разным фирмам и даже целителям. И излюбленная туристами смотровая площадка, которая ежегодно привлекает посетителей, уже давно сдана в аренду. Там бизнесом занимаются три предприятия, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
Высотка Научной академии - излюбленный пункт назначения туристов в центре Риги. У заинтересованных есть возможность не только увидеть включенные в список культурного наследия помещения, но и посмотреть на Ригу с высоты 65-метровой смотровой платформы.
Чтобы попасть на площадку, нужно заплатить 8 евро. Уже 16 лет академия сдает площадку в аренду и сама на этом не зарабатывает. Там свой бизнес ведет предприниматель, который специально для этих целей основал три разных предприятия.
Академия наук находится в ведении Министерства образования и науки. В 2019 году министерство заявило, что Академии стоит задуматься о смене помещения, так как здание слишком большое и используется неэффективно. Руководство Академии не хотело и слышать о таком сценарии, поэтому обратилось в Министерство финансов с просьбой о безвозмездном пользовании зданием. В течение нескольких лет этот вопрос обсуждался в рабочих группах, и в 2022 году правительство утвердило соответствующее постановление Кабинета министров.
Это не только дает права, но возлагает и обязанности - сдавать в аренду нельзя более 20% из более чем 6 тысяч квадратных метров площади. Однако разобраться с тем, что происходит в здании академии, не так просто.
Диана Лайпниеце, директор Департамента высшего образования, науки и инноваций Министерства образования и науки: "Мы попросили их предоставить Академии наук информацию, которая в нормальной организации, например в университете или где-то еще, представляет собой разделение бухгалтерского учета и движения денежных средств, и ты можешь четко показать, как ты отчитываешься и как это выглядит. К сожалению, академия даже не смогла создать такую систему учета. Они просто прислали нам все свои договоры аренды, которые мы еще не изучили, потому что так обычно не работают. Поэтому они даже не в состоянии сами следить за этим".
Академия использует для своих нужд около трети здания. Академия получает небольшое государственное финансирование - менее 1 миллиона евро в год. Дополнительный доход учреждению приносит сдача помещений в аренду. В здании зарегистрирована 271 компания. Среди них организации, представляющие альтернативные науки, такие как Центр формирования сознания ARGALIM, единственным руководителем которого является гражданин России Игорь Горяинов, и Латвийская ассоциация народных целителей.
Сдается в аренду и излюбленная туристами смотровая платформа на 15-м этажа. С нее можно увидеть почти всю Ригу. Ежегодно платформу посещают потоки туристов.
Здесь свою работу ведут три предприятия, которые принадлежат Марису Салдаболсу. Он рассказал, что начал бизнес в здании академии случайно, где находился по делам.
"Там я выяснил о каскадах, что есть фактические выходы, но в тот момент они не были открыты для посетителей", - рассказал он.
Он обратился к руководителю дирекции здания Валдемару Сувейдзису с просьбой сдать помещение в аренду.
Тот согласился и был заключен договор аренды. Сначала один, потом еще несколько. Первый арендатор TOWART основан еще в далеком 2008 году и официально зарегистрирован в многоквартирном доме на улице Прушу. Nekā personīga не удалось встретить ни одного из трех его работников. Не было никого и на других предприятиях Салдаболса - RĪGAS SKATI, основанном в 2011 году, и Rīgas panorāma, основанном в 2018 году.
По словам Салдаболса, это связано с разделением сфер деятельности и управлением рисками. Изначально была создана компания, заключившая договор аренды с академией. Затем, примерно в 2011/2012 году, появилось направление микропредприятий, и была создана отдельная компания, которая занималась именно продажей билетов. В свою очередь третья компания связана с э-коммерцией.
За билет можно заплатить только наличными, получив взамен распечатанный кусочек бумаги. Чека не выдают. Салдаболс рассказывает, что билеты зарегистрированы в системе EDS Службы госдоходов и одновременно являются чеком.
Салдаболс использует платформу уже 16 лет. Условия договора он разглашать отказывается, так как это коммерческая тайна. Все предприятия Салдаболса прибыльны. В прошлом году они заработали почти 55 тысяч евро. Судя по годовым отчетам, использование платформы также стоит 55 тысяч в году.
Академия наук отказалась от интервью передаче. От нее был получен письменный комментарий, что все в порядке.
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