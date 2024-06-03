Вы платите наличными независимо от суммы? Евросоюз намерен поставить точку в такой практике, так как в будущем плата наличными будет возможна только до 10 000 евро. Впрочем, для частных лиц будут исключения.

В будущем в Евросоюзе начнут действовать ограничения на использование наличных денег. Учитывая заявление Европейского парламента для прессы, на прошлой неделе в Брюсселе страны Евросоюза договорились установить ограничения на сделки с наличными до 10 000 евро, а также ввести новые правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Новые правила расширят и полномочия органов финансового расследования, что поможет успешнее выявлять случаи отмывания денег и финансирование терроризма. Новые полномочия будут предназначены для искоренения сомнительных операций. Это позволит гораздо эффективнее бороться с финансовыми преступлениями и улучшить контроль над денежным потоком в Евросоюзе.

Расчеты показали, что около 1% ВВП Евросоюза "вовлечено в подозрительные финансовые сделки".