Жара спала и началась новая рабочая неделя. RUS TVNET напоминает о главных событиях уходящего понедельника: проблемах с дипломами в Балтийской академии, трагической аварии на Бауском шоссе, интервью с художницей-иноагентом Юлией Цветковой и не только.
Главное за 3 июня ⟩ ЕС вводит ограничения на наличные, кто платит за пророссийские праздники и начало грибного сезона
Новости Латвии:
Война в Украине особенно обострила различия в отношении к историческому наследию и современному латвийскому государству. Особенно наглядным примером антиправительственных настроений некоторых русскоязычных Латвии, и в частности жителей Даугавпилса, являются мероприятия 9 мая. Но оказалось, что общества и активисты, поддерживающие дух советского праздника, находятся в тесном контакте с восточными соседями, получают от них финансирование и занимают должности в Даугавпилсской думе, сообщает программа Nekā personīga телеканала TV3.
В начале этого года в Латвии проживало 1,872 млн жителей, что на 0,6%, или на 11,1 тыс. человек, меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
На данный момент SIA Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), отвечающее за строительство железнодорожного проекта Rail Baltica в Латвии, не рассматривает возможность открытия процедуры неплатежеспособности, сообщили агентству LETA представители EDzL, комментируя появившиеся из-за инфляции расходы на индексацию в размере 39 млн евро для обеих международных станций Rail Baltica и просрочек платежей строителям.
Опасный и дерзкий маневр на загруженном шоссе Рига - Бауска в прошлый четверг унес жизнь одного из водителей, а за здоровье пассажира в тяжелом состоянии в больнице борются медики, сообщает передача Degpunktā.
Объединение партий "Объединенный список" предлагает установить в законе "О государственном гербе Латвии" право на использование малого государственного герба на автомобильных номерных знаках.
За рубежом:
Такого чуда, что акушеркам приходится за один месяц принимать три пары двойняшек, в родильном отделении Ярвамааской больницы не случалось уже несколько десятилетий. Если уже одна пара двойняшек в год сама по себе является событием в уездной больнице, то произошедшее в мае этого года стало настоящим чудом, пишет Rus.Postimees.
Министерство защиты прав потребителей Испании оштрафовало четыре бюджетные авиакомпании за доплату за ручную кладь и другие дополнительные сборы с пассажиров.
Интересное чтиво:
Доступная стоимость, приемлемые условия оплаты и удобная программа обучения - возможность учиться удаленно и заочно. Так молодые люди объяснили TVNET+ свой выбор получать высшее образование в Балтийской международной академии (BSA).
Для некоторых новость о том, что у большинства программ вуза нет действующей аккредитации, стала неприятным сюрпризом. Почему сложилась подобная ситуация? TVNET+ выяснял у руководства высшего учебного заведения.
Юлия Цветкова - известная российская художница и активистка. Она столкнулась с властями своей страны еще в 2019 году, когда стала фигурантом уголовного дела за свое творчество. В 2022 году она уехала из страны и теперь живет в Литве, а в Латвию приехала на открытие своей выставки. В эфире программы RUS TVNET "Кто вам платит?" Цветкова рассказала о том, как творчество помогает ей, чем Вильнюс похож на Комсомольск-на-Амуре и почему часть эмигрантов, даже уехав, продолжает жить в "виртуальной России".
20 июня в Малом зале кинотеатра Splendid Palace состоится встреча с белорусским писателем Сашей Филипенко.
Вы платите наличными независимо от суммы? Евросоюз намерен поставить точку в такой практике, так как в будущем плата наличными будет возможна только до 10 000 евро. Впрочем, для частных лиц будут исключения.
Теплая и влажная погода - именно то, что нужно для роста грибов. После аномальной жары обильные дожди сделали свое дело, и в группе "Грибные охотники" (Sēņu mednieki) появились первые фотографии находок этого года - лисичек.
31 мая в юрмальском концертном зале "Дзинтари" состоялся концерт в честь начала летнего сезона. Смотрите фото!
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. На этот раз они выдались невероятно насыщенными и полными поездок и встреч!
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!