Главное за 3 июня ЕС вводит ограничения на наличные, кто платит за пророссийские праздники и начало грибного сезона

Объединение партий "Объединенный список" предлагает установить в законе "О государственном гербе Латвии" право на использование малого государственного герба на автомобильных номерных знаках.

За рубежом:

Такого чуда, что акушеркам приходится за один месяц принимать три пары двойняшек, в родильном отделении Ярвамааской больницы не случалось уже несколько десятилетий. Если уже одна пара двойняшек в год сама по себе является событием в уездной больнице, то произошедшее в мае этого года стало настоящим чудом, пишет Rus.Postimees.

Министерство защиты прав потребителей Испании оштрафовало четыре бюджетные авиакомпании за доплату за ручную кладь и другие дополнительные сборы с пассажиров.

Интересное чтиво:

Доступная стоимость, приемлемые условия оплаты и удобная программа обучения - возможность учиться удаленно и заочно. Так молодые люди объяснили TVNET+ свой выбор получать высшее образование в Балтийской международной академии (BSA).

Для некоторых новость о том, что у большинства программ вуза нет действующей аккредитации, стала неприятным сюрпризом. Почему сложилась подобная ситуация? TVNET+ выяснял у руководства высшего учебного заведения.