Главное за 4 июня Серп и молот и буква Z в Даугавпилсе, акция памяти Навального и проблемы системы VID

31 мая в Доме Рижского латышского общества состоялось открытие шестого сезона социального проекта Caur ērkšķiem uz... ("Через тернии к..."). Героини этого проекта прошли непростой путь и полны надежд на светлое будущее. TVNET+ поговорил с двумя участницами проекта - Моникой и Лаурой, которые рассказали о своих зависимостях и признались, что хотели бы измениться ради детей.

Если в эстонских или финских русскоязычных группах задать этот вопрос о том, почему соседи закрываются от России, тебе ответят: русофобия. И продолжат возмущаться, что Эстония на границе не предоставляет должный сервис: нет круглосуточного обслуживания, носильщиков, скамеек, туалетов-буфетов... Одним словом, унижает человеческое достоинство. При этом все едут в Россию, где, конечно же, человеческое достоинство очень уважают, пишет колумнист Rus.Postimees Ева Пунш.

Среди бандитских нападений 90-х годов это выделялось не только безжалостностью и цинизмом, но и театральными представлениями и глупостью. 8 июня 1993 года на Саркандаугаве длинноволосые, бородатые, странного вида мужчины вытащили из спортивной сумки автомат Калашникова и начали стрелять по микроавтобусу предприятия Latvijas bērzs, убив трех человек и ранив девятилетнюю девочку. Все произошло при свете дня, в присутствии многочисленных прохожих. Чтобы выяснить, что на самом деле случилось тогда, TVNET заглянул в материалы Латвийского государственного архива.

Ученые обнаружили удивительное количество фактов об истории человечества, в том числе о том, как сформировался наш вид и как жили неандертальцы. CNN в сотрудничестве с исследователями собрало всю известную информацию о том, как неандертальцы занимались сексом и передавали различные трансмиссивные заболевания, пишет Apollo.lv.

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