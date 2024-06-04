Подошел к концу вторник, 4 июня. Латвия реагирует на некоторые странные элементы празднования дня города в Даугавпилсе, с застройщиком Андрейсалы могут разорвать меморандум о сотрудничестве, Владимир Путин озаботился своей безопасностью. А еще сегодня Алексею Навальному могло бы исполниться 48 лет. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке RUS TVNET.
Главное за 4 июня ⟩ Серп и молот и буква Z в Даугавпилсе, акция памяти Навального и проблемы системы VID
Новости Латвии:
В минувшие выходные Даугавпилс отметил 749-летие со дня основания города. В городе были нарисованы буквы Z, депутат демонстрировал символ СССР - серп и молот, в автобусе пели русские пропагандистские песни, сообщает программа Латвийского телевидения (LTV) Panorāma.
В Риге, напротив посольства России, сегодня, 4 июня, проходит акция в честь дня рождения Алексея Навального - российского оппозиционного политика, который 16 февраля был убит в тюрьме.
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже в социальной сети X прокомментировала слухи о том, что в Латвию собирается приехать популярный российский исполнитель Григорий Лепс.
Разыскиваемый за совершенное в конце мая нападение на руководителя Даугавпилсской больницы Инту Вайводе мужчина покончил с собой, выяснило агентство LETA.
Автобусный перевозчик Lux Express с 12 июня начнет выполнять коммерческие пассажирские перевозки по маршруту центр Риги - Рижский аэропорт, и уже с сегодняшнего дня, 4 июня, началась продажа билетов на новый маршрут, сообщили в компании.
В Гайгалавской волости, под Резекне, погиб мужчина, спасая жизнь 12-летней девочки. Мужчине было 38 лет, сообщает программа Degpunktā.
На Саркандаугаве, на пересечении улиц Тилта, Дунтес и Ганибу дамбис, в прошлом году были внесены изменения в организацию дорожного движения. С тех пор как в декабре здесь была установлена камера, было зафиксировано около девяти тысяч нарушений, что пополнило казну Рижской думы по меньшей мере на 440 180 евро, сообщает программа Bez Tabu.
С каждым днем растет желание жителей Латвии сделать снимки на фоне цветущего поля. Но не все это делают аккуратно. Хозяйка полей красного клевера Юдите Вундерлиха из Талси опубликовала в соцсетях снимки и обратилась к фотоохотникам с просьбой!
Рижское самоуправление потребует от застройщика и инвестора Андрейсалы - девелоперской компании Eagle Hills - объяснений о возможных самовольных действиях и несоблюдении подписанного меморандума о сотрудничестве. После получения разъяснений самоуправление не исключает одностороннего выхода из меморандума о сотрудничестве, сообщили в Рижской думе.
Девятиклассники, которые не смогут сдать экзамены в этом году, останутся на второй год. Ранее Министерство образования и науки (МОН) планировало, что такие ученики смогут завершить базовое образование в сфере профессионального обучения. Об этом сообщает Rus.LSM со ссылкой на Латвийское телевидение.
В поселке Дзегузени Аугсткалнской волости Добельского края обнаружен опасный для здоровья человека вредитель - златогузка, сообщает Государственная служба защиты растений (VAAD ).
За рубежом:
Пассажиры, которые неделю назад не смогли в Таллиннском аэропорту попасть на рейс Ryanair Таллинн - Пафос, готовят коллективный иск. "Хотелось бы, как минимум, вернуть свои деньги и чтобы с нами хоть кто-то поговорил", - сказал Rus.Postimees один из пассажиров Иво.
В субботу, 1 июня, в Вильнюсе во второй раз прошел фестиваль Pink Soup Fest, посвященный холодному супу. Вскоре после этого вспыхнул неожиданный "конфликт".
Рано утром во вторник, 4 июня, Россия нанесла ракетный удар по Днепру. В результате отражения атаки несколько человек ранены, есть разрушения.
Российский диктатор Владимир Путин на публичных мероприятиях, которые проходят на улице, всегда облачен в бронежилет, сообщает независимое российское СМИ The Moscow Times.
Во вторник в районе новостроек Мяннимяэ в Вильянди, в Эстонии, работники, копая канаву с помощью экскаватора, наткнулись на человеческий скелет. Работы были немедленно остановлены, и на место происшествия вызвали специалистов. Раскопки были немного расширены, и было обнаружено больше человеческих останков, сообщает Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
"Система электронного декларирования (EDS) - это безопасный и удобный способ, как физическим, юридическим лицам подать все налоговые и информационные декларации", - сказано на странице Службы госдоходов (VID). Но действительно ли система удобна? Читатель TVNET поделился неприятным опытом при использовании EDS: он хотел подать уточнение к декларации - добавить квитанции о медицинских расходах - и обнаружил, что в этом случае ему приходится заново вводить всю информацию, которая уже была указана при заполнение декларации. TVNET+ обратился в VID, чтобы узнать, почему система такая громоздкая и ожидается ли ее улучшение в ближайшем будущем.
В студии RUS TVNET побывал латвийский футболист Артур Карашаускас, который почти два года не был на родине, но теперь вернулся и результативными выступлениями за "Лиепаю" хочет вновь заслужить вызов в национальную сборную.
31 мая в Доме Рижского латышского общества состоялось открытие шестого сезона социального проекта Caur ērkšķiem uz... ("Через тернии к..."). Героини этого проекта прошли непростой путь и полны надежд на светлое будущее. TVNET+ поговорил с двумя участницами проекта - Моникой и Лаурой, которые рассказали о своих зависимостях и признались, что хотели бы измениться ради детей.
Если в эстонских или финских русскоязычных группах задать этот вопрос о том, почему соседи закрываются от России, тебе ответят: русофобия. И продолжат возмущаться, что Эстония на границе не предоставляет должный сервис: нет круглосуточного обслуживания, носильщиков, скамеек, туалетов-буфетов... Одним словом, унижает человеческое достоинство. При этом все едут в Россию, где, конечно же, человеческое достоинство очень уважают, пишет колумнист Rus.Postimees Ева Пунш.
Среди бандитских нападений 90-х годов это выделялось не только безжалостностью и цинизмом, но и театральными представлениями и глупостью. 8 июня 1993 года на Саркандаугаве длинноволосые, бородатые, странного вида мужчины вытащили из спортивной сумки автомат Калашникова и начали стрелять по микроавтобусу предприятия Latvijas bērzs, убив трех человек и ранив девятилетнюю девочку. Все произошло при свете дня, в присутствии многочисленных прохожих. Чтобы выяснить, что на самом деле случилось тогда, TVNET заглянул в материалы Латвийского государственного архива.
Ученые обнаружили удивительное количество фактов об истории человечества, в том числе о том, как сформировался наш вид и как жили неандертальцы. CNN в сотрудничестве с исследователями собрало всю известную информацию о том, как неандертальцы занимались сексом и передавали различные трансмиссивные заболевания, пишет Apollo.lv.
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