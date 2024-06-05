"О ценах в Юрмале... Ужасные! Идем и удивляемся, как это все ужасно. Пошли искать, где поесть. Пойдем в другую сторону, может, там будет лучше", - говорит гостья Юрмалы Инара.

В ресторанах улицы Йомас по-прежнему доминирует восточная кухня. Следует рассчитывать, что после купания в море суп обойдется примерно в десять евро, шашлык из баранины - в 25 евро, напиток - около пяти евро. На двоих, если оставить сотрудникам ресторана чаевые, это может вылиться примерно в 100 евро.

Встреченные в городе туристы, однако, высказались о сервисе в Юрмале положительно.

Шеф-повар ресторана 36. linija Лаурис Алексеев рассказал передаче, что после закрытия границы с Россией сотрудники заведения опасались, что клиентов станет намного меньше, но по факту на место восточных туристов пришли литовцы и эстонцы.

"В Юрмале происходит много конференций и корпоративных мероприятий иностранных компаний", - сказал Алексеев.

Предприниматели смотрят на летний сезон с осторожным оптимизмом и много то зависит от погодных условий: чем яснее небо и теплее море, тем больше проголодавшихся.

Видео: Сюжет передачи TV3 Ziņas (на латышском языке)

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!