Главное за 6 июня Скоропостижная смерть латвийского футболиста, "трибунал" для властей Эстонии и приглашение на сбор клубники

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RUS TVNET вышел на улицу, чтобы узнать у жителей и гостей Риги о том, что они больше предпочитают - наличные деньги или банковские карты. Ответы смотрите на видео!

Как друг познается в беде, так и политические партии познаются в рекламных кампаниях. В программе можно написать многое, да и интервью даются с пониманием, что их услышит и прочитает широкая аудитория. А вот в рекламе - что на улицах, что в соцсетях, что в буклетах - партии точно целятся в своего избирателя. Давайте же пройдемся по самым ярким политическим рекламам этого сезона.

После долгой зимы мы все всегда с нетерпением ждем активного сезона овощей, ягод и фруктов. Этот момент медленно набирает обороты. На нескольких латвийских хозяйствах любители клубники уже могут собрать ягоды для себя.

В Латвии и Европе большой резонанс вызвал тот факт, что после открытия бутылки пробку невозможно полностью отсоединить. Однако все большему количеству компаний придется внедрять это, поскольку директива, принятая Европейским Союзом, предусматривает, что требования к дизайну продукции для одноразовой пластиковой тары для напитков будут применяться с 3 июля 2024 года. Чего следует ожидать предприятиям и людям?