Неделя перевалила за середину, а погода решила порадовать прохладой (но, возможно, перестаралась). RUS TVNET рассказывает о главных события уходящего четверга - от приглашения собирать клубнику и продолжения истории об инвесторе в Андрейсалу до "трибунала" для властей Эстонии и смерти латвийского футболиста Жануэля Скопенко.
Главное за 6 июня ⟩ Скоропостижная смерть латвийского футболиста, "трибунал" для властей Эстонии и приглашение на сбор клубники
Новости Латвии:
В четверг, 6 июня, около полудня, на улице Мурьяню на рижском микрорайоне Югла, на пешеходном переходе сбили девочку, сообщил представитель организации Pilsēta cilvēkiem ("Город для людей") Каспар Зандбергс в микроблоге X. В Госполиции утверждают, что ребенка сбил автомобиль Citroen.
В возрасте 24 лет скончался футболист Жануэль Скопенко, игравший в системе клуба "Вирслиги" Латвии "Валмиера".
Житель Даугавпилса Виталий Шустров получил штраф за то, что вовремя не зарегистрировал свое газовое оружие, которое еще 10 лет назад у него изъяла полиция, пишет Rus.LSM.lv.
За рубежом:
Президент США Джо Байден заявил, что США не позволяют использовать свое оружие для ударов по Москве и Кремлю.
Трибунал над властями Эстонии мог бы быть организован в петербургской тюрьме "Кресты-2", заявили участники конференции, которая прошла на Невском проспекте "северной столицы" РФ. Мероприятие рекламировало посольство России в Таллинне, сообщает Rus.Postimees.
Угроза прямого вступления Вооруженных сил Беларуси в войну на стороне россиян нависает над севером Украины с 24 февраля 2022 года.
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