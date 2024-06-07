Главное за 7 июня Подробности убийства латвийского футболиста, где не рекомендуется купаться и как живет блошиный рынок в Риге

Интересное чтиво:

Латвийский футболист Артур Карашаускас в программе "Мне только спросить" рассказал о своих конфликтах и недопониманиях с тренерами, а также прокомментировал скандальную репутацию, которая сложилась вокруг него.

В четверг, 6 июня, стало известно, что скончался 24-летний нападающий Жануэль Скопенко. Латвийское телевидение (LTV) со ссылкой на голландские СМИ сообщает, что он был убит в Нидерландах.

18 и 19 сентября в Большом зале Латвийского национального театра в Риге состоится премьера спектакля на русском языке режиссера Дмитрия Крымова "Записки сумасшедших" с участием Чулпан Хаматовой и Максима Суханова. На мероприятии будет осуществлен перевод и будут доступны титры на латышском языке.

Сейчас, когда Россия стала потенциальной угрозой для всего цивилизованного мира, как никогда стали актуальны вопросы о безопасности стратегических и гражданских объектов и возможностях служб реагировать в чрезвычайной ситуации. Вызванные человеческой халатностью, технологическими ошибками и стечением обстоятельств катастрофы происходили во все времена. Серию статей о крупнейших катастрофах прошлого TVNET начинает разговором с журналистом Гайтисом Грутупсом, который в свое время исследовал историю катастроф Латвии и в 2001 году получил почетное звание "Цицерона в области исследовательской журналистики" за серию книг и статей "Катастрофы века в Латвии".

В центре Риги есть кафе Andalūzijas Suns ("Андалузская собака"), которое радует посетителей уже 30 лет. Уникальность кафе в том, что в меню есть отдельный раздел для собак. Таким образом, владелец собаки может прийти и насладиться вкусными блюдами вместе со своим питомцем или даже отпраздновать день рождения собаки, ведь в меню также есть праздничный торт, предназначенный только для собак, пишет Limon.ee.

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