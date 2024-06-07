В последний рабочий день недели произошло много важных событий - стали известны подробности убийства латвийского футболиста, журналист прочитал программы партий и нашел там много интересного, а RUS TVNET посмотрел как сейчас живет небольшой, но хорошо известный блошиный рынок Latgale. Об этих и других новостях пятницы, 7 июня, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 7 июня ⟩ Подробности убийства латвийского футболиста, где не рекомендуется купаться и как живет блошиный рынок в Риге
Новости Латвии:
В Риге между улицами Абренес, Лачплеша, Фирса Садовникова и Дзирнаву, в южной части квартала, расположен небольшой, но хорошо известный рижанам блошиный рынок Latgale. "Молодежь после нас сидеть уже не будет", - сказала TVNET+ одна из продавщиц, с которой мы разговорились. Оказалось, что стоимость торгового места здесь может превысить 400 евро...
Давайте будем реалистами - ни один нормальный человек не читает программы всех партий перед выборами. Этим занимаются только журналисты, политологи или те, кому больше заняться нечем. Поэтому я решил для вас ознакомиться с программами партий и могу сказать - в них много красоты.
В пятницу, 7 июня, в 13:15 Рижский городской суд рассмотрит дело против гражданина Латвии за поездку в Украину для совершения диверсии, сообщает LETA.
Инспекция здравоохранения рекомендует не купаться в пяти официальных местах для купания в Юрмале, Лиепае и Саулкрасты, поскольку там превышены нормы микробиологического загрязнения воды для купания, сообщили в инспекции.
1 июня Государственная пожарно-спасательной служба (VUGD) сообщила о пожаре в Каздангcкой волости Курземского края, где в кемпинге горели террасные доски площадью один квадратный метр. В результате пожара пострадали два человека. Пожар был потушен до приезда VUGD.
В четверг, 6 июня, в Даугавпилсе возбуждены два дела об административных правонарушениях в отношении женщины за героизацию военной агрессии и военных преступлений, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
За рубежом:
В среду, 5 июня, при раскопках предполагаемого военного захоронения в Пикасилла волости Тырва в Эстонии останков не обнаружили. Однако выяснилось, что памятник, посвященный бойцам Советской армии, частично был собран из фрагментов старого монумента времен Освободительной войны, пишет Rus.Postimees.
В середине июня в Эстонии состоится Чемпионат по аджилити. Это соревнования для собак и их хозяев на быстроту и ловкость. В Rus.Postimees обратилась владелица голландского спаниеля и посетовала, что ее собака не сможет выступать как породистая, потому что место рождения питомца – Россия, пишет Rus.Postimees.
С 1 июня мужчин, подпадающих под закон о мобилизации в Украине, но постоянно проживающих за границей, не выпускают из Украины. DW пообщалась с некоторыми из них и обратилась в ГПСУ за разъяснением.
Спустя девять месяцев после того как правительство Эстонии не поддержало идею о запрете на приобретение недвижимости для граждан России, кабинет министров Каи Каллас вернулся к этой теме. Об этом 6 июня сообщил министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс, пишет Rus.Postimees.
Международная федерация за права человека (FIDH) и ее партнеры направили обращение в офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, попросив выдать ордеры на арест шести российских пропагандистов, пишет "Медуза".
Интересное чтиво:
Латвийский футболист Артур Карашаускас в программе "Мне только спросить" рассказал о своих конфликтах и недопониманиях с тренерами, а также прокомментировал скандальную репутацию, которая сложилась вокруг него.
В четверг, 6 июня, стало известно, что скончался 24-летний нападающий Жануэль Скопенко. Латвийское телевидение (LTV) со ссылкой на голландские СМИ сообщает, что он был убит в Нидерландах.
18 и 19 сентября в Большом зале Латвийского национального театра в Риге состоится премьера спектакля на русском языке режиссера Дмитрия Крымова "Записки сумасшедших" с участием Чулпан Хаматовой и Максима Суханова. На мероприятии будет осуществлен перевод и будут доступны титры на латышском языке.
Сейчас, когда Россия стала потенциальной угрозой для всего цивилизованного мира, как никогда стали актуальны вопросы о безопасности стратегических и гражданских объектов и возможностях служб реагировать в чрезвычайной ситуации. Вызванные человеческой халатностью, технологическими ошибками и стечением обстоятельств катастрофы происходили во все времена. Серию статей о крупнейших катастрофах прошлого TVNET начинает разговором с журналистом Гайтисом Грутупсом, который в свое время исследовал историю катастроф Латвии и в 2001 году получил почетное звание "Цицерона в области исследовательской журналистики" за серию книг и статей "Катастрофы века в Латвии".
В центре Риги есть кафе Andalūzijas Suns ("Андалузская собака"), которое радует посетителей уже 30 лет. Уникальность кафе в том, что в меню есть отдельный раздел для собак. Таким образом, владелец собаки может прийти и насладиться вкусными блюдами вместе со своим питомцем или даже отпраздновать день рождения собаки, ведь в меню также есть праздничный торт, предназначенный только для собак, пишет Limon.ee.
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