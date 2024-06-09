Главное за 9 июня Ожидание результатов выборов, 50 евро Ринкевичу и фестиваль красок Холи

Операция, в ходе которой израильский спецназ освободил четырех заложников в лагере беженцев «Нусейрат» в центре Газы, планировалась несколько недель. Министерство здравоохранения Газы, управляемое ХАМАС, сообщает, что в результате израильского рейда погибли 274 человека, включая детей и других гражданских лиц.

Мать 17-летнего подростка, которого интернет-вымогатели буквально за несколько часов шантажом довели до самоубийства, теперь пытается предупредить о потенциальной опасности остальных тинейджеров и их родителей.

​В Индонезии гигантский питон проглотил женщину, которую через день нашли в его животе.

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Юлия Цветкова - известная российская художница и активистка - в 2022 году уехала из России в Литву, в Вильнюс. За полтора года жизни там она составила свое мнение о литовской столице, сравнивая ее с Сибирью, где жила раньше. Об этом Цветкова рассказала в эфире программы RUS TVNET "Кто вам платит?".

В июне сотни миллионов избирателей голосуют на выборах в Европарламент, и многие из них будут задаваться вопросом: а что для них сделал Евросоюз с 2019 года, когда состоялись предыдущие выборы.

Судно для регазификации СПГ Exemplar, из-за которого в 2022 году эстонцы и финны спешно строили терминалы, принесло своему финскому оператору более 25 миллионов евро убытков в прошлом году, сообщает Rus.Postimees.