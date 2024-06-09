Главное за 9 июня Ожидание результатов выборов, 50 евро Ринкевичу и фестиваль красок Холи

Воскресенье, 9 июня, прошло в ожидании результатов выборов в Европарламент. Но и другие события произошли в Латвии и мире. О самом важном читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Новости Латвии:
Лидерами на выборах в Европарламент в Латвии стали объединение партий "Новое Единство" и Национальное объединение, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LЕТА неофициальная информация.
С появлением данных зарубежных избирательных участков немного повысился показатель активности избирателей Европейского парламента в Латвии, свидетельствует информация, обнародованная Центральной избирательной комиссией (ЦИК).
Государство должно вкладывать средства в кампании по популяризации выборов, чтобы привлечь больше избирателей, сказал агентству LЕТА лидер партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) Айнар Шлесерс.
Данные о явке избирателей на выборах в Европейский парламент свидетельствуют о том, что общество крайне разделено по языковому признаку, сказал агентству LЕТА лидер списка партии "Согласие" на выборах Нил Ушаков.
На этих выборах в Европейский парламент партия "Стабильности!" депутатского мандата может не получить, признал в интервью агентству LЕТА глава партии Алексей Росликов, который сам не баллотировался на этих выборах.
Подсчитывая результаты выборов в Европарламент, на одном из избирательных участков Валмиеры в урне для голосования нашли 50 евро, которые были "адресованы" президенту Латвии Эдгару Ринкевичу, сообщили агентству LETA в Центральной избирательной комиссии.
59-летняя исследователь Илзе думала, что заработает много денег, инвестируя в международную платформу финансового рынка, однако в реальности она отдала мошенникам взятые в быстрых кредитах деньги, которые, находясь на госслужбе, зарабатывала бы почти три года. Она - одна из многих сотен жителей Латвии, которые, сами подтверждая платежи, попали в ловушку цифровых мошенников.
В одном из дворов столичного микрорайона Югла в минувшую пятницу, 7 июня, воры средь бела дня угнали автомобиль, сообщает Degpunktā.
Holi Music Festival - это бомба позитива, которая никого не оставляет равнодушным. Так случилось и в прошедшую субботу, 8 июня - посетители фестиваля играли с яркими разноцветными порошками, слушали музыку и забавлялись на пенной вечеринке! Посмотрите яркие фото, ищите себя или своих знакомых!
За рубежом:
Украинские силы активно уничтожают российские подразделения на харьковском направлении, благодаря новому пакету военной помощи Запада, заявил Зеленский.
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что в городе Старый Оскол Белгородской области застрелен бывший мэр украинского города Купянска Геннадий Мацегора, сообщает "Медуза". Украинская разведка утверждает, что после полномасштабногого вторжения РФ Мацегора "добровольно пошел на полное сотрудничество" с Россией.
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило, что впервые в результате нападения получил повреждения самый современный российский истребитель Су-57.
Дочери российского диктатора Владимира Путина Мария Воронцова и Катерина Тихонова редко появляются на публике, но на этой неделе они приняли участие в дискуссиях на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает CNN.
Операция, в ходе которой израильский спецназ освободил четырех заложников в лагере беженцев «Нусейрат» в центре Газы, планировалась несколько недель. Министерство здравоохранения Газы, управляемое ХАМАС, сообщает, что в результате израильского рейда погибли 274 человека, включая детей и других гражданских лиц.
Мать 17-летнего подростка, которого интернет-вымогатели буквально за несколько часов шантажом довели до самоубийства, теперь пытается предупредить о потенциальной опасности остальных тинейджеров и их родителей.
В Индонезии гигантский питон проглотил женщину, которую через день нашли в его животе.
Интересное чтиво:
Юлия Цветкова - известная российская художница и активистка - в 2022 году уехала из России в Литву, в Вильнюс. За полтора года жизни там она составила свое мнение о литовской столице, сравнивая ее с Сибирью, где жила раньше. Об этом Цветкова рассказала в эфире программы RUS TVNET "Кто вам платит?".
В июне сотни миллионов избирателей голосуют на выборах в Европарламент, и многие из них будут задаваться вопросом: а что для них сделал Евросоюз с 2019 года, когда состоялись предыдущие выборы.
Судно для регазификации СПГ Exemplar, из-за которого в 2022 году эстонцы и финны спешно строили терминалы, принесло своему финскому оператору более 25 миллионов евро убытков в прошлом году, сообщает Rus.Postimees.
Сразу после похищения Филлип Гарридо заставил одиннадцатилетнюю Джейси Ли Дьюгард принять душ вместе с ним. Это был первый раз, когда девочка оказалась рядом с голым мужчиной. В течение первой недели в заточении Дьюгард оставалась в наручниках, а Гарридо иногда приносил ей фастфуд и был единственным, кто разговаривал с ней. Он также принёс ей ведро для использования в качестве туалета. Через неделю после похищения Гарридо впервые изнасиловал Дьюгард, которая всё ещё находилась в наручниках. Он продолжал это делать как минимум раз в неделю... В 14 лет девушка родила ребёнка.
Лукас Швекендик, мотивационный писатель и тренер, соавтор Time и Huffington Post, называет три основные причины, по которым большинство людей никогда не станут миллионерами. Rus.Postimees пересказывает его доводы.
Почте все мужчины подсознательно хотят иметь большой половой член. Мужчины с большим пенисом в публичных душах и банях демонстративно ходят голыми. Они подчеркивают этакий примитивный символ доминирования. А владельцы маленьких членов их скрывают. У психологов есть много объяснений и гипотез по поводу этого сложно понимаемого желания мужчины. Считается, что большой пенис - это символ мужественности, власти и гордости перед женщинами. Желание доминировать, особенно в сексуальной сфере, закодировано в подсознании мужчины. Каждый из нас старается быть среди лучших в разных сферах, в числе которых - и постель.
Звезда реалити-шоу Лиене Ушакова в апреле перенесла две пластические операции и позволила телезрителям следить за ними. В послеоперационном периоде хирург дал указание после интимной пластики отказаться от личной жизни как минимум на полтора-два месяца, и Лиене призналась, что нарушила это правило.
Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие слухи последних дней. На этот раз желтая пресса вновь писала об Алле Пугачевой и Леди Гаге.
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