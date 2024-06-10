Фото Цена на золото устанавливает новые рекорды: житель Эстонии продал браслет за 20 000 евро

"В мае мы уже в третий раз в этом году подняли цену приема золота – до 37 евро за грамм. Те, у кого есть золото, прекрасно знают о росте цен, и объемы золота, которое приносят к нам для продажи, выросли в несколько раз", - сказал Эммар.