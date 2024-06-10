Фото Цена на золото устанавливает новые рекорды: житель Эстонии продал браслет за 20 000 евро

По словам Рауно Эммара, руководителя по развитию и оценщика крупнейшей в Эстонии сети ломбардов Luutar, следуя за рекордным уровнем цен на мировом рынке, в Эстонии цены на золото в пунктах приема также достигли исторического максимума, и сейчас люди приносят на продажу в четыре раза больше драгоценных металлов, чем прежде, сообщает Rus.Postimees.
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По словам Рауно Эммара, в мае цена на золото на мировом рынке установила несколько новых рекордов, достигнув в середине месяца уровня 2450 долларов за унцию.
"В мае мы уже в третий раз в этом году подняли цену приема золота – до 37 евро за грамм. Те, у кого есть золото, прекрасно знают о росте цен, и объемы золота, которое приносят к нам для продажи, выросли в несколько раз", - сказал Эммар.