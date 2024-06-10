Банк Латвии рассказал, что ждет экономику Латвии в этом году

Также Банк Латвии сохранил прогноз среднегодовой инфляции на этот год на уровне 1,5%, сообщили агентству LETA в Банке Латвии.

В свою очередь прогноз среднегодовой инфляции на 2025 год увеличен до 2,1% с 1,9%, прогнозировавшихся в марте, а прогноз инфляции на 2026 год сохранен на уровне 1,8%.

"В первые месяцы этого года инфляция была умеренной. Данные по инфляции в последние месяцы были немного ниже, чем прогнозировалось в марте 2024 года, но фьючерсные цены на природный газ с тех пор стали выше, поэтому прогноз Банка Латвии по инфляции на 2024 год остается неизменным - 1,5%", - пояснили в банке.

Банк Латвии также отмечает, что в первые месяцы 2024 года цены на электроэнергию и отопление снизились, но быстрее росли цены на административно регулируемые услуги. В этот период также увеличились косвенные налоги, а колебания цен из-за акций в некоторые месяцы привели к росту цен на продукты питания и промышленные товары. Нарушения в глобальных цепочках поставок, вызванные геополитической напряженностью, не оказали существенного влияния на цены промышленных товаров.

Банк Латвии также отмечает, что в ближайшие два года инфляция в Латвии ожидается на уровне около 2%, то есть в 2025 и 2026 годах, среднегодовая инфляция в Латвии составит соответственно 2,1% и 1,8%.

Банк Латвии отмечает, что роль внутренних факторов в динамике цен возрастает, так как влияние цен на энергоносители на инфляцию уменьшается.

Ситуация на рынке труда остается напряженной - уровень безработицы низкий, а рост зарплат значительно опережает рост производительности труда. Ожидается, что в среднесрочной перспективе темпы роста зарплат сохранятся на уровне свыше 7%.

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