Банк Латвии рассказал, что ждет экономику Латвии в этом году

Прогноз прироста валового внутреннего продукта (ВВП) на этот год сохранен на уровне 1,8%, сообщили в Банке Латвии (БЛ).
В то же время БЛ снизил прогноз прироста ВВП на 2025 год с 3,6% до 3,3%, а прогноз на 2026 год сохранил на уровне 3,8%.
"Этот год начался с относительно сильного роста экономики. Однако такой быстрый рост не будет устойчивым, и в последующие кварталы его темпы замедлятся, в результате чего общие показатели в 2024 году не изменятся, но придадут меньше инерции росту в 2025 году", - отмечает БЛ, добавляя, что геополитические риски и процентные ставки по кредитам остаются высокими, поэтому население и инвесторы осторожны в своих расходах.
Как отмечает БЛ, прогноз на 2025 год снижен из-за уменьшения частного потребления и частных инвестиций. Внутренний спрос останется основным фактором роста экономики в краткосрочной перспективе, но будет менее сильным, чем прогнозировалось ранее.
Банк Латвии отмечает, что прогноз на 2026 год остается неизменным: рост ВВП сохранится на уровне 3,8%. Такой рост будет обусловлен укреплением частного потребления, инвестиций и экспорта.
Как отмечает БЛ, слабые показатели экспорта обусловлены не снижением конкурентоспособности, а слабостью экспортных рынков Латвии.
Проблемы с конкурентоспособностью сохраняются, поскольку относительно высокий рост зарплат, который опережает рост производительности труда в странах-торговых партнерах Латвии, ослабляет конкурентоспособность издержек и затрудняет для экспортеров сохранение и расширение рынков.
Также Банк Латвии сохранил прогноз среднегодовой инфляции на этот год на уровне 1,5%, сообщили агентству LETA в Банке Латвии.
В свою очередь прогноз среднегодовой инфляции на 2025 год увеличен до 2,1% с 1,9%, прогнозировавшихся в марте, а прогноз инфляции на 2026 год сохранен на уровне 1,8%.
"В первые месяцы этого года инфляция была умеренной. Данные по инфляции в последние месяцы были немного ниже, чем прогнозировалось в марте 2024 года, но фьючерсные цены на природный газ с тех пор стали выше, поэтому прогноз Банка Латвии по инфляции на 2024 год остается неизменным - 1,5%", - пояснили в банке.
Банк Латвии также отмечает, что в первые месяцы 2024 года цены на электроэнергию и отопление снизились, но быстрее росли цены на административно регулируемые услуги. В этот период также увеличились косвенные налоги, а колебания цен из-за акций в некоторые месяцы привели к росту цен на продукты питания и промышленные товары. Нарушения в глобальных цепочках поставок, вызванные геополитической напряженностью, не оказали существенного влияния на цены промышленных товаров.
Банк Латвии также отмечает, что в ближайшие два года инфляция в Латвии ожидается на уровне около 2%, то есть в 2025 и 2026 годах, среднегодовая инфляция в Латвии составит соответственно 2,1% и 1,8%.
Банк Латвии отмечает, что роль внутренних факторов в динамике цен возрастает, так как влияние цен на энергоносители на инфляцию уменьшается.
Ситуация на рынке труда остается напряженной - уровень безработицы низкий, а рост зарплат значительно опережает рост производительности труда. Ожидается, что в среднесрочной перспективе темпы роста зарплат сохранятся на уровне свыше 7%.
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