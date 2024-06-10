Прогноз: средняя пенсия в Латвии будет составлять всего 13,5% от зарплаты

Последний "Отчет о старении 2024" (Ageing Report 2024) Европейской комиссии (ЕК) прогнозирует, что до 2070 года почти во всех странах Евросоюза снизится размер средней пенсии по сравнению со средней зарплатой. Кроме того, наибольшее сокращение прогнозируется в Латвии, сообщили TVNET в Латвийской ассоциации страховщиков (LAA).
В Латвии средняя государственная пенсия сейчас составляет 25,5% от средней зарплаты, тогда как по прогнозам ЕС, в 2070 году пенсия составит лишь 13,5%.
Это означает, что человек, получавший среднюю по стране зарплату и не откладывавший ничего дополнительно, будет получать государственную пенсию в размере 13,5% от своей зарплаты, когда выйдет на пенсию в 2070 году, поясняют в LAA.
В настоящее время среднее соотношение пенсии к зарплате в странах ЕС составляет 43%, а к 2070 году прогнозируется снижение этого показателя до 36%. Этот прогноз сделан исходя из предположения, что пенсионная политика останется неизменной.
Поэтому ЕК отмечает, что частные сбережения на старость - это основной способ увеличить пенсионные доходы, дополнив скромные государственные пенсии.
LAA отмечает, что культура сбережений в Латвии все еще находится на очень низком уровне, хотя участники финансового рынка предлагают самые разнообразные способы и инструменты для формирования сбережений - в том числе пенсионные фонды, классические банковские депозиты, страхование жизни с помощью сбережений и инвестиции в рынки капитала.
Также экономить можно и другими способами, например, инвестируя в недвижимость, драгоценные металлы и ювелирные изделия и т. д. Однако недавнее исследование банковской отрасли показывает, что 41% жителей Латвии предпочитают не делать никаких дополнительных накоплений на пенсию, поскольку до сих пор даже не задумывались об этом вопросе.
В то же время в ассоциации констатируют, что исторически страхование жизни является крупнейшим видом страхования не только в Латвии, но и в других развитых странах и важным инструментом повышения социальной защищенности и формирования сбережений жителей.
В Латвии страхование жизни по-прежнему имеет большой потенциал для роста, поскольку средняя премия по страхованию жизни (сумма, уплачиваемая страховщику одним жителем) в Латвии составляет около 60 евро, тогда как средний показатель по Европейскому Союзу составляет более 1000 евро в год.
"Конечно, прогнозы Европейской комиссии, да еще на такой длительный период - до 2070 года - носят общий характер. Жизнь и изменения в государственной политике социального обеспечения могут внести существенные коррективы. Однако основные тенденции останутся неизменными, и к этому прогнозу следует отнестись очень серьезно. Очевидно, что европейские общества стареют. Для того чтобы наше и будущие поколения могли встретить старость в достойном финансовом положении, серьезные усилия должны быть приложены не только государством, но и каждым из нас", - сказал президент LAA Янис Абашиньш.
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