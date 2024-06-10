Прогноз: средняя пенсия в Латвии будет составлять всего 13,5% от зарплаты

В Латвии средняя государственная пенсия сейчас составляет 25,5% от средней зарплаты, тогда как по прогнозам ЕС, в 2070 году пенсия составит лишь 13,5%.

Это означает, что человек, получавший среднюю по стране зарплату и не откладывавший ничего дополнительно, будет получать государственную пенсию в размере 13,5% от своей зарплаты, когда выйдет на пенсию в 2070 году, поясняют в LAA.

В настоящее время среднее соотношение пенсии к зарплате в странах ЕС составляет 43%, а к 2070 году прогнозируется снижение этого показателя до 36%. Этот прогноз сделан исходя из предположения, что пенсионная политика останется неизменной.

Поэтому ЕК отмечает, что частные сбережения на старость - это основной способ увеличить пенсионные доходы, дополнив скромные государственные пенсии.

LAA отмечает, что культура сбережений в Латвии все еще находится на очень низком уровне, хотя участники финансового рынка предлагают самые разнообразные способы и инструменты для формирования сбережений - в том числе пенсионные фонды, классические банковские депозиты, страхование жизни с помощью сбережений и инвестиции в рынки капитала.