Видео Многие роскошные дома в Юрмале пустуют. Что происходит с недвижимостью в городе-курорте?

Рынок недвижимости Юрмалы находится в стагнации, и многие дома, скорее всего, будут пустовать годами. В курортный сезон во многих местах можно увидеть вывески "Продается", но очередей из покупателей нет, сообщает TV3 Ziņas.
Риэлторы убеждены, что руководству города следует срочно задуматься о том, как привлечь новых инвесторов, но многих отпугивает неопределенная геополитическая ситуация.
Одно из зданий в Юрмале также вошло в документальный фильм совместного немецкого и французского СМИ ARTE о странах Балтии - журналист из Москвы, переехавший жить в Юрмалу, рассказывает о многочисленных подсанкционных российских объектах в городе и упоминает, что этот роскошный дом принадлежит приближенным Путина.
Многие дома и квартиры в Юрмале принадлежат россиянам, находящимся под санкциями. Скандальный певец Олег Газманов, который в своей последней песне угрожает войной странам Балтии, по слухам, также владеет недвижимостью на этом прекрасном курорте.
А один из дорогих ресторанов якобы принадлежал детям Ковальчука. Юрий Ковальчук, один из ближайших соратников Путина и один из инициаторов начала войны в Украине.
И именно страх перед войной отпугивает инвесторов, убеждена местная жительница.
"Может быть, люди боятся возможной войны, и это может быть серьезной причиной. Дело в том, что война может коснуться и стран Балтии. Если у них есть деньги для инвестиций, они выбирают другую, более безопасную страну, не имеющую границы с Россией", - говорит Татьяна, жительница Юрмалы.
Но есть люди, которые считают недвижимость в Юрмале очень хорошей инвестицией и местом для жизни.
"Я на 50% латышка, мой отец американец. У меня есть родственники в Лиепае и Риги, а сейчас моя семья живет в Юрмале, мы навещаем их. Моя мама хочет купить здесь недвижимость", - говорит Кэти, гостья в Юрмале.
В Латвийской ассоциации недвижимости поясняют, что Юрмала находится на своеобразном распутье - понятно, что никогда не будет такой ситуации, как до войны, когда город наводняли богатые люди из России и можно было просить до 30 000 евро в месяц за аренду частного дома.
Для скандинавов и немцев, любящих отдыхать на латвийском побережье, покупка недвижимости здесь не слишком заманчива. Городу нужны решительные действия и четкая цель, к которой он идет.
"Чтобы привлечь иностранцев, должна быть "морковка", зачем скандинаву покупать. Здесь не будет такого ажиотажа на Скандинавию и старую Европу. Это должно быть красиво упаковано, и эта геополитика придает некий привкус - ну, я подожду немного, чтобы прояснить ситуацию", - объясняет Айгар Шмитс, председатель правления Латвийской ассоциации недвижимости.
TV3 Ziņas не удалось узнать, как Юрмальская дума оценивает нынешнюю ситуацию со множеством пустующих домов - в отделе по связям с общественностью не ответили ни на телефонные звонки, ни на письменные вопросы.
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