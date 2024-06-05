Видео Многие роскошные дома в Юрмале пустуют. Что происходит с недвижимостью в городе-курорте?

Но есть люди, которые считают недвижимость в Юрмале очень хорошей инвестицией и местом для жизни.

"Я на 50% латышка, мой отец американец. У меня есть родственники в Лиепае и Риги, а сейчас моя семья живет в Юрмале, мы навещаем их. Моя мама хочет купить здесь недвижимость", - говорит Кэти, гостья в Юрмале.

В Латвийской ассоциации недвижимости поясняют, что Юрмала находится на своеобразном распутье - понятно, что никогда не будет такой ситуации, как до войны, когда город наводняли богатые люди из России и можно было просить до 30 000 евро в месяц за аренду частного дома.

Для скандинавов и немцев, любящих отдыхать на латвийском побережье, покупка недвижимости здесь не слишком заманчива. Городу нужны решительные действия и четкая цель, к которой он идет.

"Чтобы привлечь иностранцев, должна быть "морковка", зачем скандинаву покупать. Здесь не будет такого ажиотажа на Скандинавию и старую Европу. Это должно быть красиво упаковано, и эта геополитика придает некий привкус - ну, я подожду немного, чтобы прояснить ситуацию", - объясняет Айгар Шмитс, председатель правления Латвийской ассоциации недвижимости.

TV3 Ziņas не удалось узнать, как Юрмальская дума оценивает нынешнюю ситуацию со множеством пустующих домов - в отделе по связям с общественностью не ответили ни на телефонные звонки, ни на письменные вопросы.

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