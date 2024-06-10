Стоимость первого этапа проекта Rail Baltica в Балтии может составить 15,3 миллиарда евро, из них 6,4 миллиарда евро в Латвии, а общая стоимость проекта в Балтии может достичь 23,8 миллиарда евро, сообщил в понедельник журналистам представитель компании Boston Consulting Group Чаба Бакош.
Предыдущий анализ затрат и выгод, проведенный в 2017 году, оценивал общую стоимость проекта в 5,8 млрд евро.
В том числе увеличение примерно на 18%, или 3,2 млрд евро связано с дополнительными внешними требованиями и факторами, такими как требования третьих сторон, технические регламенты учреждений, технические спецификации для обеспечения совместимости и другие изменения, а также увеличение на 31%, или 5,7 млрд евро связано с расширением масштабов проекта, включая региональные станции, изменениями в технических стандартах, а 51% или 9,2 млрд евро увеличения обусловлены более точной оценкой затрат, поскольку проектирование находится на заключительном этапе и по всему маршруту проведен стоимостной инжиниринг.
В расчет также включено влияние 40-процентной инфляции с 2017 года на стоимость проекта.
В то же время, согласно обновленному анализу затрат и выгод, проект "Rail Baltica" является экономически жизнеспособным и, как ожидается, увеличит валовой внутренний продукт (ВВП) на 0,5-0,7 процентных пункта в год, что обеспечит косвенное увеличение ВВП стран Балтии на сумму от 15,5 до 23,5 млрд евро.
Прямой чистый экономический эффект от проекта составит 6,6 млрд евро. Более широкие экономические выгоды включают в себя военную мобильность, экологическую устойчивость, сокращение социального неравенства, новые торговые потоки и цепочки поставок с Европой.
Проект претерпел значительные изменения с момента проведения предыдущего анализа экономической эффективности в 2017 году, и на него повлияли как внешние, так и внутренние факторы, включая инфляцию, пояснил Бакош. Первый этап проекта, целью которого является строительство к 2030 году высокоскоростной железнодорожной линии "Rail Baltica" во всех трех странах Балтии, соединяющей их с Польшей, оценивается в 15,3 миллиарда евро. В Латвии расходы могут составить до 6,4 миллиарда евро.
Стоимость одного километра Rail Baltica оценивается в 26 миллионов евро. Исследования показывают, что средняя стоимость одного километра аналогичных проектов высокоскоростных железных дорог в Европе составляет 24 миллиона евро и может достигать 35 миллионов евро за километр.
Основные результаты исследования показывают, что пассажирский транспорт обеспечит 80% выгоды от Rail Baltica, улучшение экологии - 14%, а грузовой транспорт - 5%. Новая высокоскоростная железнодорожная магистраль интегрирует Балтийский регион в европейскую железнодорожную сеть, обеспечивая прогнозируемый рост ВВП на 0,5-0,7 процентных пункта в год. Основными факторами экономического роста являются рост цен на недвижимость, туризм, развитие нового бизнеса, повышение производительности и конкурентоспособности, а также развитие городских центров. По оценкам, к 2046 году Rail Baltica будет обслуживать 51,7 миллиона пассажиров и 10,9 миллиона тонн грузов.
Проект также повысит энергетическую безопасность и будет способствовать переходу на возобновляемые источники энергии, сократив годовое потребление ископаемых видов энергии, включая топливо, на 1,5-3,3% и внеся вклад в достижение европейских целей зеленого курса. Проект также повысит экологическую и дорожную безопасность за счет снижения загрязнения окружающей среды и риска дорожно-транспортных происшествий.
Анализ затрат и выгод также показывает положительный эффект с точки зрения сокращения социального неравенства и обеспечения доступа к общественному транспорту для 351 000 человек из групп с низким уровнем дохода и 59 000 пассажиров с ограниченной мобильностью.
Вклад Rail Baltica в обеспечение безопасности имеет стратегическое значение, поскольку она обеспечивает единую европейскую железнодорожную линию стандарта 1435 миллиметров с остальной Европой. По оценкам специалистов, в мирное время один 40-вагонный поезд может заменить семикилометровую колонну военной техники.
Для снижения затрат на строительство на первом этапе двухпутная дорога будет заменена на однопутную, но вся сопутствующая инфраструктура, насыпи, эстакады и мосты будут построены для двух путей, что сохранит возможность расширения пропускной способности инфраструктуры в будущем.
В Латвии предусматривается упрощенное техническое решение для соединения двух международных станций в Риге. До полного завершения проекта будет использоваться существующая полоса отвода железной дороги, а одна существующая колея 1520 мм будет заменена на колею 1435 мм между центром Риги и Имантой.
После 2030 года строительство второй фазы проекта Rail Baltica будет зависеть от наличия финансирования. Общая стоимость всего проекта может составить 23,8 миллиарда евро.
В этом году планируется построить 15% магистрали Rail Baltica по всей Балтии. В Эстонии начато строительство 21 километра магистрали, завершаются конкурсы на строительство 50 километров и в этом году планируется объявить тендер на строительство еще 30 километров магистрали. Таким образом, протяженность магистрали, для которой выбран подрядчик, составит 102 километра.
В Латвии в ходе международного тендера были выбраны строитель и инженер-конструктор для более чем 200 километров магистрали, и в настоящее время идет подготовка к началу строительства первых 13 километров южного участка.
В Литве ведется строительство 29 километров основного маршрута, а к концу года планируется начать строительство в общей сложности 70 километров. Также планируется начать процедуры государственных закупок для участка Каунас - граница с Латвией (168 километров), а также для отдельных строительных проектов на границе Каунас - граница Литвы и Польши, а для ускорения строительства запустить комбинированные конкурсы на проектирование и строительство.
В условиях роста стоимости проекта ведется работа по привлечению дополнительных источников финансирования к основным до сих пор - Фонду "Соединяя Европу" и софинансированию из национальных бюджетов.
Анализ затрат и выгод был проведен совместным предприятием Rail Baltica RB Rail в сотрудничестве с внешними международными консультантами.
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