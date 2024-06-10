Анализ затрат и выгод также показывает положительный эффект с точки зрения сокращения социального неравенства и обеспечения доступа к общественному транспорту для 351 000 человек из групп с низким уровнем дохода и 59 000 пассажиров с ограниченной мобильностью.

Вклад Rail Baltica в обеспечение безопасности имеет стратегическое значение, поскольку она обеспечивает единую европейскую железнодорожную линию стандарта 1435 миллиметров с остальной Европой. По оценкам специалистов, в мирное время один 40-вагонный поезд может заменить семикилометровую колонну военной техники.

Для снижения затрат на строительство на первом этапе двухпутная дорога будет заменена на однопутную, но вся сопутствующая инфраструктура, насыпи, эстакады и мосты будут построены для двух путей, что сохранит возможность расширения пропускной способности инфраструктуры в будущем.

В Латвии предусматривается упрощенное техническое решение для соединения двух международных станций в Риге. До полного завершения проекта будет использоваться существующая полоса отвода железной дороги, а одна существующая колея 1520 мм будет заменена на колею 1435 мм между центром Риги и Имантой.

После 2030 года строительство второй фазы проекта Rail Baltica будет зависеть от наличия финансирования. Общая стоимость всего проекта может составить 23,8 миллиарда евро.