Импортеров ждет новый налог

Это предусмотрено вступившим в силу в прошлом году регламентом Европейского союза CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism).

"Это очень существенное изменение прежних условий игры, реальное влияние которого можно будет оценить только после 2026 года, когда вступит в силу требование о внесении соответствующих платежей (технически придется покупать разрешения на выбросы, соответствующие процессу производства импортируемых товаров)", - пояснил значение регламента партнер Sorainen по налоговым и таможенным вопросам Янис Таукачс.

По его словам, главная идея регламента заключается в том, чтобы обложить дополнительным налогом импорт товаров, которые Евросоюзу из-за ограничений на выбросы CO2 выгоднее производить за своими пределами. По сути, таким образом ЕС пытается сбалансировать правила игры для тех, кто производит продукцию в ЕС, с условиями для производителей за пределами ЕС, что в том числе должно удержать европейских производителей от идеи перенести производство в страны за пределами ЕС, где менее строгие ограничения на выбросы.

В августе прошлого года был принят и регламент по введению, предусматривающий обязанность предоставления детальных сведений, а также Еврокомиссия опубликовала соответствующие руководящие принципы, IT-решения и т. д. По мнению Таукачса, страны, ранее не участвовавшие в системе торговли квотами на выбросы, могли бы начать это делать, поскольку в противном случае существует угроза потерять некоторые производства или возможность поставлять выращенную на их землях или созданную ими продукцию в Евросоюз, тем самым потеряв рынок сбыта и, как следствие, рабочие места и налоговые поступления.

"Время покажет", - отвечает Таукачс на вопрос, может ли такое требование ЕС изменить географию общего потока импорта. Он отметил, что сейчас о какой-то миграции говорить невозможно.

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