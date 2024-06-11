Главное за 11 июня Страшная авария в Литве, бойкот Зеленского в Бундестаге и японец о продуктах из Латвии

Самолет австрийских авиалиний чудом избежал катастрофы после того, как ему в буквальном смысле оторвало нос. Внезапный град в небе над ЕС не смогли засечь вовремя, пишет Rus.Postimees.

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Выборы в Европарламент прошли. С одной стороны, результаты ожидаемы, плюс-минус такие нам обещали все предвыборные опросы. С другой стороны, именно те детали, которые не совпали, особенно интересны для анализа. Нелюбовь к Кариньшу, провал "Стабильности!" и консерваторов, возвращение "Для развития Латвии" и "Согласия". Давайте обсуждать.

Европейцы в десятый раз выбрали новый состав Европейского парламента. По предварительным данным, в выборах приняли участие около 180 млн избирателей в 27 странах-членах ЕС. Им предстояло определить судьбу 720 депутатских мандатов.

"Для меня еще 24 февраля стало очевидно, что я не смогу договориться с этими людьми", - сказала певица Лиза Монеточка (наст. имя - Лиза Гырдымова) в интервью на телеканале "Дождь", хотя первое время родные и знакомые пытались ее убедить, что можно договориться и попытаться сохранить баланс.

Тиктокер и музыкант из Японии Масаки Накагава, выучивший латышский язык, показал в своих социальных сетях, какие продукты латвийского производства можно найти в японских супермаркетах.

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