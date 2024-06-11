Латвия и Европа все еще рефлексируют о результатах выборов в Европарламент, но новости есть и на других фронтах - так, самолет австрийских авиалиний чудом избежал катастрофы после того, как ему в буквальном смысле оторвало нос. В Германии часть депутатов Бундестага бойкотировала выступление Владимира Зеленского, а компания Bolt Drive оштрафовала клиентку за превышение скорости (чего не сделала полиция). Об этих и других новостях уходящего вторника, 11 июня - в итогах дня от RUS TVNET.
Главное за 11 июня ⟩ Страшная авария в Литве, бойкот Зеленского в Бундестаге и японец о продуктах из Латвии
Новости Латвии:
Несколько дней назад в интернете обсуждался случай, когда клиентка Bolt Drive за превышение скорости получила штраф от компании, но Госполиция не оштрафовала человека. Запись с сайта соцсетей теперь удалена, но мы попросили Bolt Drive прокомментировать, за превышение какой скорости предприятие может штрафовать и связывается ли оно с Госполицией.
Во вторник, 11 июня, на 85-м году жизни скончался писатель Альберт Белс, сообщила агентству LЕТА дочь писателя Иева Прунте.
Как отличаются цены на свежие продукты на рынке в центре Риги и Тарту?
На совместной пресс-конференции президенты трех стран восточного фланга НАТО и генсек альянса рассказывают об основных темах, которые обсуждались в ходе встречи накануне важного саммита НАТО в Вашингтоне. TVNET ведет прямую трансляцию с мероприятия.
За рубежом:
На прошлой неделе недалеко от литовского города Приени произошло трагическое ДТП, в котором погиб один человек. Опубликованные Литовской полицией снимки свидетельствуют о том, насколько сильным было столкновение, сообщает портал 15min.
Члены крайне правой и крайне левой партий в немецком парламенте Бундестаг во вторник, 11 июня, бойкотировали выступление президента Украины Владимира Зеленского.
Самолет австрийских авиалиний чудом избежал катастрофы после того, как ему в буквальном смысле оторвало нос. Внезапный град в небе над ЕС не смогли засечь вовремя, пишет Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
Выборы в Европарламент прошли. С одной стороны, результаты ожидаемы, плюс-минус такие нам обещали все предвыборные опросы. С другой стороны, именно те детали, которые не совпали, особенно интересны для анализа. Нелюбовь к Кариньшу, провал "Стабильности!" и консерваторов, возвращение "Для развития Латвии" и "Согласия". Давайте обсуждать.
Европейцы в десятый раз выбрали новый состав Европейского парламента. По предварительным данным, в выборах приняли участие около 180 млн избирателей в 27 странах-членах ЕС. Им предстояло определить судьбу 720 депутатских мандатов.
"Для меня еще 24 февраля стало очевидно, что я не смогу договориться с этими людьми", - сказала певица Лиза Монеточка (наст. имя - Лиза Гырдымова) в интервью на телеканале "Дождь", хотя первое время родные и знакомые пытались ее убедить, что можно договориться и попытаться сохранить баланс.
Тиктокер и музыкант из Японии Масаки Накагава, выучивший латышский язык, показал в своих социальных сетях, какие продукты латвийского производства можно найти в японских супермаркетах.
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