Altum поможет с выкупом земли под многоквартирными домами

В агентстве Altum, которое принадлежит государству, открылась программа с помощью которой можно взять кредит для выкупа земли под многоквартирным домом.

Altum предлагает взять кредит для этих целей по ставке в 2,9%, на 20 лет. Залогом будет служить финансовый поток за коммунальные услуги.

При этом жители дома должны исправно платить за услуги - задолженность в доме может быть не более 10%.

"Условия любой программы определяют правила Кабинета министров. Сейчас одним из условий этой программы является то, что надо получить хотя бы один отказ от коммерческого банка, чтобы присоединиться к этой программе", - рассказала один из нюансов Инесе Зиле.

Это условие введено для того, чтобы Altum не вмешивался в работу рынка коммерческих кредитов.

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