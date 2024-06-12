Altum поможет с выкупом земли под многоквартирными домами

В Латвии некоторые многоквартирные дома находятся на чужой земле, поэтому владельцы квартир должны платить арендную плату. Член правления финансового учреждения Altum Инесе Зиле в вечернем эфире Rus.LSM рассказала, что можно подать заявку на помощь из госпрограммы.
В агентстве Altum, которое принадлежит государству, открылась программа с помощью которой можно взять кредит для выкупа земли под многоквартирным домом.
Altum предлагает взять кредит для этих целей по ставке в 2,9%, на 20 лет. Залогом будет служить финансовый поток за коммунальные услуги.
При этом жители дома должны исправно платить за услуги - задолженность в доме может быть не более 10%.
"Условия любой программы определяют правила Кабинета министров. Сейчас одним из условий этой программы является то, что надо получить хотя бы один отказ от коммерческого банка, чтобы присоединиться к этой программе", - рассказала один из нюансов Инесе Зиле.
Это условие введено для того, чтобы Altum не вмешивался в работу рынка коммерческих кредитов.
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