Премьер-министр рассказала, о ситуации с бюджетом Латвии

По ее словам, из-за различных внешних обстоятельств бюджетная ситуация во многих европейских странах напряженная, а Европейский союз требует бюджетной дисциплины.

Она надеется, что решение Европейского центрального банка о снижении процентных ставок окажет положительное влияние на бюджетную ситуацию.

Отвечая на вопрос о возможном повышении налогов в Латвии, Силиня сказала, что "налоговая группа" в ходе долгих дискуссий разработала много идей, и теперь задача состоит в том, чтобы понять, что необходимо и что возможно. Нам нужно понять, какие приоритеты мы можем реализовать, добавила она.

Силиня подчеркнула, что в правительстве и на уровне коалиции нет официальных решений по этому вопросу, и как премьер-министру ей не были официально представлены эти планы.

Как сообщалось, на прошлой неделе большой резонанс вызвало публичное предложение министра финансов Арвила Ашераденса об увеличении ставки налога на добавленную стоимость для покрытия расходов на оборону. Силиня тогда заявила, что такого плана пока нет.

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