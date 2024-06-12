Главное за 12 июня Проблемы Rail Baltica, лисички на рынке и бегство от уплаты налогов

Среда, 12 июня, была богатой на железнодорожные новости. Тут и вам и подробности о проблемах Rail Baltica, и открытие новой железнодорожной станции. Кроме того на рынке появились первые лисички, президент Украины Владимир Зеленский выступил в бундестаге, а жители Латвии наметили новую тропу эмиграции - в Испанию. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Новости Латвии:
В среду, 12 июня, ревизионные органы стран Балтии представили анализ ситуации с проектом Rail Baltica.
Школьникам, отказывающимся от русского как второго иностранного языка, со следующего года должен быть обеспечен индивидуальный план изучения другого иностранного языка, сообщает Latvijas Avīze.
По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), в начале этого года наибольшее количество рижан проживало в Пурвциемсе, за ним следовали Кенгарагс, Иманта и Плявниеки. Об этом сообщает портал tv3.lv.
VAS Latvijas dzelzceļš (LDz), продолжая реализацию проекта модернизации пассажирских платформ, в среду, 12 июня, открыл новую железнодорожную станцию Bieriņi/Bērnu slimnīca, сообщили агентству LETA представители LDz.
Благодаря благоприятной погоде в лесах уже появились первые лисички. С каждым днем все больше преданных грибников делятся своими находками - у кого-то это небольшие горсти, а у кого-то "улов" посерьезнее. Кто не идет в лес, смотрит в сторону рынка - там тоже можно найти лисички!
Жители Огре, живущие по соседству с частными домами на улице Бривибас, жалуются на неприятный запах, который они часто ощущают, когда дует юго-восточный ветер. Жители Огре уже давно просят ответственных лиц найти источник запаха и разобраться с проблемой, сообщает программа Bez Tabu.
Бывший депутат Сейма Глория Гревцова отбыла наказание за предоставление ложной информации Центральной избирательной комиссии. На общественных работах отработано 160 часов, сообщает издание Privātā Dzīve.
Днем в субботу, 8 июня, сотрудники Рижской муниципальной полиции заметили на улице Даугавпилс двух мужчин. Когда они проезжали мимо этих мужчин, один из них выкрикнул неуважительные слова в адрес полиции. При этом правоохранители увидели, что на головном уборе человека был прославляющий Россию символ.
Уже третью неделю Лиана и ее родственники пытаются выяснить возможное местонахождение ее матери Лиги. После длительных поисков женщина попросила помощи у общественности, сообщает программа Degpunktā.
За рубежом:
Президент Украины выступил с речью в бундестаге. Это было первое в истории выступление Владимира Зеленского в германском парламенте. Депутаты прерывали аплодисментами его выступление более десяти раз.
Резкое снижение числа заключенных, которое привело к закрытию некоторых колоний в России, связано не с гуманизацией законодательства, а с войной, которую страна третий год ведет против Украины. Заключенных с лета 2022 года массово отправляют на фронт - сначала этим занимался ЧВК "Вагнер", а сейчас их дело продолжает Министерство обороны. Остальных переводят в другие колонии - зачастую менее благополучные.
В ночью на среду, 12 июня, российские войска начали комбинированную атаку на Киев с применением крылатых ракет, беспилотников и баллистических ракет, сообщила военная администрация города Киева.
110-я отдельная механизированная бригада ВСУ опубликовала видео, на котором видно, как 10 июня был уничтожен российский самолет Су-25, сообщают украинские СМИ.
Интересное чтиво:
"Я столкнулась с проблемой - это язык", - призналась латвийская певица, композитор и педагог Диана Пирагс в передаче "В чём фишка?", когда рассказывала о своей нынешней жизни во Франции.
Налоговая система Латвии одновременно слишком сложна и несправедлива. К такому выводу пришла компания Kantar, которая в мае по заказу Госканцелярии опросила 1000 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет. TVNET+ ознакомился с другими выводами и обобщил наиболее важные из них.
Поиски тепла, счастья, безопасности, жажда приключений, желание следовать за любимым человеком, бегство от войны... Существуют разные причины, по которым многие латвийцы как в одиночку, так и со своими семьями за последние три года переехали в Испанию. Мы пытаемся разобраться, что является магнитом Испании, а что - жесткой, горькой оболочкой, сопутствующей солнцу и теплу.
В рамках недели прайда KinkDom, который находится в самом центре Риги (улица Тербатас, 83), организовал мероприятие для всех заинтересованных, во время которого можно было ознакомиться с кинки-культурой, почувствовать атмосферу и принять участие в играх. И мы, TVNET+, здесь побывали... Смотрите эксклюзивные кадры с мероприятия!
Весной и летом, когда спрос на путешествия достигает своего пика, реклама авиакомпаний встречается повсюду. Латвийская национальная авиакомпания airBaltic начала новую кампанию - "Самая горячая летняя распродажа", где одно из предложений звучит громко и заманчиво: "Цены от 19 евро". Скидки на билеты действуют до 13 июня включительно, но в какую страну можно отправиться за 19 евро? Рассказывает Rus.Postimees.
НАТО готовится к ядерной войне, а Россия ведет антифашистскую войну против империалистического Запада - таков был главный посыл кремлевских пропагандистов российской общественности на прошлой неделе. Это сопровождалось коллективным скандированием идеологического хора: "мы просто долбанём". По европейским столицам, конечно же.
В прошлом году в Эстонии банкротами были признаны 830 физических лиц, сообщат Rus.Postimees. Но что вообще значит для человека процедура банкротства? Вечно гореть в аду или иметь возможность начать жизнь с чистого листа?
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