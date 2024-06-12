Главное за 12 июня Проблемы Rail Baltica, лисички на рынке и бегство от уплаты налогов

Интересное чтиво:

"Я столкнулась с проблемой - это язык", - призналась латвийская певица, композитор и педагог Диана Пирагс в передаче "В чём фишка?", когда рассказывала о своей нынешней жизни во Франции.

Налоговая система Латвии одновременно слишком сложна и несправедлива. К такому выводу пришла компания Kantar, которая в мае по заказу Госканцелярии опросила 1000 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет. TVNET+ ознакомился с другими выводами и обобщил наиболее важные из них.

Поиски тепла, счастья, безопасности, жажда приключений, желание следовать за любимым человеком, бегство от войны... Существуют разные причины, по которым многие латвийцы как в одиночку, так и со своими семьями за последние три года переехали в Испанию. Мы пытаемся разобраться, что является магнитом Испании, а что - жесткой, горькой оболочкой, сопутствующей солнцу и теплу.

В рамках недели прайда KinkDom, который находится в самом центре Риги (улица Тербатас, 83), организовал мероприятие для всех заинтересованных, во время которого можно было ознакомиться с кинки-культурой, почувствовать атмосферу и принять участие в играх. И мы, TVNET+, здесь побывали... Смотрите эксклюзивные кадры с мероприятия!

Весной и летом, когда спрос на путешествия достигает своего пика, реклама авиакомпаний встречается повсюду. Латвийская национальная авиакомпания airBaltic начала новую кампанию - "Самая горячая летняя распродажа", где одно из предложений звучит громко и заманчиво: "Цены от 19 евро". Скидки на билеты действуют до 13 июня включительно, но в какую страну можно отправиться за 19 евро? Рассказывает Rus.Postimees.

НАТО готовится к ядерной войне, а Россия ведет антифашистскую войну против империалистического Запада - таков был главный посыл кремлевских пропагандистов российской общественности на прошлой неделе. Это сопровождалось коллективным скандированием идеологического хора: "мы просто долбанём". По европейским столицам, конечно же.

В прошлом году в Эстонии банкротами были признаны 830 физических лиц, сообщат Rus.Postimees. Но что вообще значит для человека процедура банкротства? Вечно гореть в аду или иметь возможность начать жизнь с чистого листа?

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