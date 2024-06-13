Видео Госконтроль: Экс-министр Линкайтс знал о проблемах с Rail Baltica

В отличие от правительства, бывший министр связи Талис Линкайтс знал об изменениях на дальнейших этапах реализации Rail Baltica, подтвердил госконтролер Эдгар Корчагин в программе Латвийского телевидения Šodienas jautājums.
Корчагин отметил, что проект Rail Baltica со временем стал более амбициозным, с точки зрения как количества путей, так и других моментов, которые удорожают реализацию. Уже сейчас можно видеть, как выросли затраты на строительство в контексте железнодорожного узла Центрального вокзала, а также на других ключевых этапах проекта.
Отвечая на вопрос о выводах Государственного контроля о том, что правительство не знало об изменениях и не приняло по ним решения, Корчагин подтвердил это, добавив, что в свое время власти определились с первоначальным объемом проекта, но информация об изменениях, произошедших на дальнейших этапах реализации проекта, на ясном и понятном языке, с оцененными выгодами и затратами до правительства не дошла.
"В тот момент, когда правительство одобрило внесенные Минсообщения предложения о запуске того или иного конкурса проектов с целью получения финансирования, фактически не было возможности объективно решить, какие именно в проекте предполагаются изменения", - сказал госконтролер.
По его словам, нужно было говорить на понятном языке - если проект нужно дополнить и для этого есть объективное обоснование, то в таком обосновании должно быть также указано, во сколько это обойдется и как будет финансироваться. Тогда у правительства будет обоснование для принятия решения о поддержке или нет. Корчагин подчеркнул, что в таком виде информация правительству не предоставлялась и эти решения фактически принимались на уровне Минсообщения.
Однако бывший министр сообщения Талис Линкайтс не считает, что за время его министерства в проекте были допущены какие-либо ошибки. Происходящее с Rail Baltica Линкайтс в беседе с TV3 ziņas назвал "политическим хайпом" и приветствовал рассекречивание предоставленных в Минсообщения сводок, из которых видно, что министерство регулярно информировало правительство о текущей и истинной стоимости проекта, которую можно было рассчитать в конкретный момент.
Минсообщения не взял на себя никаких финансовых обязательств, которые не были бы согласованы с правительством и Министерством финансов, заявил Линкайтс.
Госконтролер сообщил LTV, что министр сообщения принимал решения и был абсолютно в курсе изменений. Корчагин также указал на ожидания Госконтроля, а именно на более активную инициативу правительства запрашивать у Минсообщения информацию о том, как реализуется проект, об изменениях в финансировании и прочем.
"Очевидно, что это палка о двух концах. С одной стороны, министерство должно говорить понятным языком, с другой - правительство также должно играть более активную роль в отслеживании реализации столь амбициозного проекта", - заключил государственный контролер.
Видео: Интервью с Эдгаром Корчагиным (на латышском языке)
Он добавил, что в соседних странах мониторинг со стороны правительства или парламента гораздо активнее. Корчагин отметил, что во вторник, 11 июня, в беседе с депутатами Сейма от них поступила инициатива, что, возможно, в определенные периоды времени в Латвии за этим проектом следует ввести парламентский надзор, что будет приветствовать и Госконтроль.
Говоря о Rail Baltica, госконтролер упомянул и о риске потери финансирования ЕС. Проектирование должно быть завершено к 2026 году, но Латвия уже планировала сделать это только в 2027 году. Это создает риск того, что в случае неисполнения Еврокомиссия может потребовать всю сумму выделенных на проект средств, а речь идет о многих миллионах. Корчагин подчеркнул, что все будет зависеть от того, как это оценит Еврокомиссия, однако в ЕК достаточно убедительно выразили, что многое будет определяться темпами реализации проекта.
Что случилось?
Как сообщало агентство LETA, реализация проекта международной железнодорожной линии Rail Baltica в странах Балтии столкнется с дефицитом бюджета в размере 10-19 миллиардов евро, говорится в анализе ситуации с проектом Rail Baltica, проведенном высшими ревизионными органами стран Балтии.
По данным Государственного контроля, для Эстонии расходы с 2017 года выросли с 1,35 млрд евро до 4,03 млрд евро, для Латвии - с 1,97 млрд евро до 9,59 млрд евро, а для Литвы - с 2,47 млрд евро до 10,23 млрд евро.
В отчете отмечается, что основными рисками проекта являются неопределенность источников финансирования и своевременности его получения. В частности, период финансирования со стороны Европейского союза (ЕС) заканчивается в 2027 году, и ожидается двухлетний дефицит финансирования в период, когда будут вестись активные строительные работы.
Госконтроль отмечает, что переговоры между государствами-членами ЕС по Многолетней финансовой схеме на 2028-2034 годы начнутся в 2025 году, и неизвестно, будет ли Европейский инструмент соединения инфраструктуры вообще продолжен после 2027 года, сколько средств будет доступно, если он будет продолжен, и какова будет ставка софинансирования.
Госконтроль отмечает, что согласно правилам финансирования ЕС, расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание - около 500 миллионов евро в год - не могут финансироваться из средств ЕС, а значит, эти средства должны быть выделены из национальных бюджетов стран Балтии. Кроме того, в бюджет проекта не включены расходы, связанные с поездами, необходимыми для международных или региональных пассажирских перевозок, чтобы ввести железную дорогу в эксплуатацию.
По данным Министерства сообщения, Балтии необходимо около 23-25 региональных поездов, что обойдется в 300 миллионов евро. Летом 2024 года ни одна из трех стран еще не начала закупку этих поездов или не приняла решение об альтернативном подходе.
Увеличение финансирования из национальных бюджетов за счет государственного займа является наиболее реалистичным альтернативным вариантом финансирования,заявили в Госконтроле, добавив, что в настоящее время увеличение бюджета Rail Baltica не предусмотрено ни в одной из бюджетных стратегий трех стран Балтии.
Согласно последнему анализу затрат и выгод Rail Baltica, общая стоимость железнодорожной линии в странах Балтии может составить 23,8 млрд евро, в том числе 15,3 млрд евро на первый этап проекта в Балтии и 6,4 млрд евро в Латвии. Предыдущий анализ затрат и выгод, проведенный в 2017 году, оценивал общую стоимость проекта в 5,8 млрд евро.
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