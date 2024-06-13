Видео Госконтроль: Экс-министр Линкайтс знал о проблемах с Rail Baltica

Корчагин отметил, что проект Rail Baltica со временем стал более амбициозным, с точки зрения как количества путей, так и других моментов, которые удорожают реализацию. Уже сейчас можно видеть, как выросли затраты на строительство в контексте железнодорожного узла Центрального вокзала, а также на других ключевых этапах проекта.

Отвечая на вопрос о выводах Государственного контроля о том, что правительство не знало об изменениях и не приняло по ним решения, Корчагин подтвердил это, добавив, что в свое время власти определились с первоначальным объемом проекта, но информация об изменениях, произошедших на дальнейших этапах реализации проекта, на ясном и понятном языке, с оцененными выгодами и затратами до правительства не дошла.

"В тот момент, когда правительство одобрило внесенные Минсообщения предложения о запуске того или иного конкурса проектов с целью получения финансирования, фактически не было возможности объективно решить, какие именно в проекте предполагаются изменения", - сказал госконтролер.