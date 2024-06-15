Главное за 15 июня Шествие Baltic Pride, появление Кейт Миддлтон и начало ЧЕ по футболу

Завершился матч открытия чемпионата Европы по футболу 2024 года, в котором встречались участники группы A - сборные Германии и Шотландии.

Сборная Швейцарии обыграла команду Венгрии в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.

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