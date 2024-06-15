Главное за 15 июня Шествие Baltic Pride, появление Кейт Миддлтон и начало ЧЕ по футболу

Главное событие этой субботы, разумеется, шествие Baltic Pride 2024! Рига стало пристанищем ярких, разных, открытых и счастливых людей! Кроме того, фанаты спорта начали следить за матчами чемпионата Европы по футболу. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET!
Новости Латвии:
В субботу, 15 июня, на улицах Риги прошло историческое событие - шествие Baltic Pride 2024, лозунг которого - Until we are all equal ("Пока мы все не будем равны"). Шествие стало незабываемым праздником единства и равенства.
Хотя ранее сообщалось, что во время Балтийского прайда у здания Рижской ратуши не будет вывешен флаг ЛГБТК+, 15 июня над зданием ратуши развевается радужный флаг. Об этом в соцсетях сообщили депутаты фракции "Прогрессивных" в Рижской думе.
В субботу, 15 июня, в Риге у входа в Верманский парк три человека протестовали против шествия за равенство "Пока мы все не будем равны", организованное обществом ЛГБТ и их друзей "Мозаика", сообщает агентство LETA.
Добро пожаловать обратно в Вестерос! На этот раз экранизация романа Джорджа Р. Р. Мартина по вселенной "Игры престолов" покорила не экраны телевизоров, а главный кинотеатр столицы - в Forum Cinemas прошла премьера первой серии второго сезона "Дома Дракона". RUS TVNET побывал на мероприятии и рассказывает, чем оно запомнится.
Камера видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции на пересечении Юрмалас гатве и улицы Дзирциема фиксирует водителей, которые нарушают правила и едут по полосе общественного транспорта. Однако штрафы были выписаны и тем водителям, которые выезжают на полосу общественного транспорта незадолго до перекрестка, чтобы повернуть направо, сообщает программа Bez Tabu.
Утром в пятницу, 14 июня, городской автобус попал в аварию на улице Бикерниеку в Риге. Водитель каршерингового автомобиля спровоцировал аварию, едва начав поездку. Мужчина попытался выехать с парковки, сообщает программа Degpunktā.
Предложение квартир на продажу в Риге в мае этого года выросло на 6% по сравнению с апрелем, а количество предложений в крупнейших микрорайонах Риги выросло на 7%, сказано в последнем исследовании рынка серийных квартир, которое провела компания по недвижимости Arco Real Estate.
Экономический суд оштрафовал предпринимателя на 217 000 евро за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег, стало известно агентству LETA из сообщения прокуратуры.
За рубежом:
3 июня Валерия, девочка из Украины, пропала по дороге в школу. 11 июня ее нашли мертвой в лесу. Валерия переехала в Германию вместе с мамой, бабушкой и трехлетней сестрой Викторией в 2022 году, спасаясь от российской агрессии. Отец Роман остался в Украине, чтобы пойти в вооруженные силы. "Я не понимаю, что чувствую, я пытаюсь держаться", - сказал он Bild по дороге на похороны дочери в Германию.
Германию не устроил пункт об ответственности европейских компаний за нарушение санкций из-за его последствий для промышленности ФРГ, пишет агентство Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС.
В пятницу, 14 июня, принцесса Уэльская (Кейт Миддлтон) сделала публичное заявление о том, что чувствует себя лучше и посетит празднование дня рождения короля Карла III. Trooping the Color - ее первое появление на публики после того, как ей поставили диагноз "рак".
Завершился матч открытия чемпионата Европы по футболу 2024 года, в котором встречались участники группы A - сборные Германии и Шотландии.
Сборная Швейцарии обыграла команду Венгрии в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.
Интересное чтиво:
15 июня свой 58-й день рождения отмечает бывший президент Латвии (2015-2019) Раймонд Вейонис, который в настоящий момент возглавляет Латвийский баскетбольный союз.
В интервью в программе "В чём фишка?" латвийская певица и педагог Диана Пирагс подтвердила, что она вот уже два года состоит в отношениях с женатым мужчиной. Дело в том, что во Франции развестись не так-то просто. На это могут уйти годы...
В марте прошлого года в месте, где когда-то работал легендарный Piens, свои двери открыл Skapis - место силы для квир-сообщества, дружелюбное к гетеросексуальным людям и всем, кто не живет ненавистью и предрассудками.
"Для меня это привилегия - построить жизнь с нуля", - заметил актер Артур Смольянинов в интервью для проекта "Очевидцы". Артист осудил полномасштабное вторжение России в Украину, покинул родину и нашел новый дом в Латвии.
На платформе общественных инициатив Manabalss.lv инициатива за перенаправление финансирования "Евровидения" в пользу латвийского спорта собрала почти 12 тысяч голосов. После бурных обсуждений члены Комиссии Сейма по мандатам, этике и представлениям решили передать эту инициативу на дальнейшее рассмотрение.
Центральные и региональные немецкие печатные издания обсуждают основные результаты саммита G7 в Италии по поддержке Украины. Самые острые комментарии - в обзоре прессы от DW.
Несмотря на то, что президент Алар Карис недавно провозгласил закон о конфискации российских активов, как он сам, так и канцлер юстиции раскритиковали его. Дело в том, что имущество может быть передано только в том случае, если будет доказано, что лицо активно участвовало в совершении военной агрессии, сообщает Rus.Postimees.
14 июня стартовал чемпионат Европы по футболу 2024 года, который продлится ровно месяц. Следить за успехами футболистов будут не только болельщики по всему миру, но также жены и возлюбленные игроков.
4 июня 1989 года в результате взрыва газопровода в Советской Республике Башкирия в двух поездах сгорели 575 человек и еще 725 получили серьезные ранения. Из-за поломки трубопровода во впадине, через которую неслись два поезда в противоположном направлении, скопилось большое количество газа, что привело к взрыву, сравнимому по силе с ядерным взрывом в Хиросиме. Очевидцы рассказали, что пламя было видно на расстоянии 100 километров, а ударной волной от взрыва были разбиты окна зданий, находившихся на расстоянии нескольких километров. Несчастье, которого можно было легко избежать.
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