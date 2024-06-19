В киоске вместо привычного желтого э-талона дали синий. Что происходит?

Для тех клиентов, которые для приобретения билетов используют персональные э-талоны или Карту рижанина, ничего не поменяется, эти типы э-талонов можно использовать как раньше. Все билеты, приобретенные на э-талон, необходимо использовать в течение 12 месяцев с момента покупки.

Загрузка десяти временных поездок на неперсонализированный э-талон будет удобна для тех пассажиров, которые используют общественный транспорт Риги регулярно, но не каждый день, и до сих пор приобретали билеты на желтом э-талоне. Срок годности неперсонализированного э-талона составляет 10 лет, поэтому его по необходимости можно регулярно пополнять билетами нужного вида - месячным, временным или дневным билетом.

Десять билетов на 90 минут или месячный билет на неперсонализированный э-талон можно приобрести более чем в 400 точках продаж. При покупке десяти билетов по 90 минут их цена составляет 15 евро.

Rīgas satiksme напоминает, что пассажиры, независимо от того, пользуются ли они временным, дневным, кодовым или месячным билетом, должны сразу же зарегистрировать его при посадке в общественный транспорт Риги. При пересадке на другой вид транспорта билет также необходимо перерегистрировать.

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