Видео Налоговые изменения, будущее Rail Baltica: что политики отложили на вторую половину лета?

Сейм уходит на длительные летние каникулы. Нерешенными остаются вопросы о роспуске Резекненской городской думы, изменении налогов и о том, где взять финансирование для дорогостоящего проекта Rail Baltica. Программа Nekā personīga рассматривает некоторые запланированные решения, которые отложены до середины лета или даже конца августа.
Премьер-министр Эвика Силиня после 9 месяцев работы отчиталась перед Сеймом о проделанной работе. В отчет премьеры обычно включают и предстоящие крупные вопросы, которые еще только предстоит решить.
В часовом выступлении Эвика Силиня даже не упомянула о налоговой реформе. Ее инициировала рабочая группа с политиками и лоббистскими организациями во время премьерства Кришьяниса Кариньша.
Реформа давно назрела, и бизнесмены надеялись, что она облегчит налоговое бремя на рабочую силу. Важные изменения должны быть реализованы уже в бюджете следующего года. Однако общество не знакомо с реформой. Политики пообещали сделать это до Лиго.
За два дня до выборов в Европарламент заявления министра финансов о том, что ставка PVN может быть повышена на один процентный пункт, вызвала политический резонанс.
Утверждается, что его увеличение необходимо для финансирования растущих расходов на оборону. Премьер-министр назвала это спекуляцией, заявив, что ожидает от министра финансов Арвила Ашераденса бюджета, который создается не за счет народа и не ухудшает экономическую ситуацию.
Два других партнера по коалиции также быстро дистанцировались от заявлений Ашераденса. Но TV3 Ziņas удалось узнать, что в коалиции неофициально обсуждается повышение ставки PVN.
Политики полагают, что Ашераденс как министр финансов лучше всех знает ситуацию и понимает, как соблюдается или, скорее, не соблюдается бюджет. Он был спланирован слишком оптимистично.
Ивета Кажока, директор и ведущий научный сотрудник Providus, утверждает:
"Если же окажется, что не только в правительстве в целом, но и в "Новом Единстве" нет согласия относительно того, что делать дальше, то ситуация будет еще хуже. Тогда встает вопрос, как такое правительство может продолжать существовать".
В конце рабочей недели глава Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите сообщил, что Министерство финансов объявило, что группа по изменению налоговой системы приостанавливает работу над налоговой реформой.
Непонятно, что произошло за неделю, что два года работы пропали. В министерстве утверждают, что доходы бюджета настолько малы, что нужно ждать лучших времен.
Еще больше неясности, что будет дальше с амбициозным строительством высокоскоростной железнодорожной линии Rail Baltica.
Наконец была названа стоимость первого этапа. Он в четыре раза дороже запланированного. Хотя во вторник, 11 июня, правительство подтвердило, что железнодорожная линия Rail Baltica должна пройти через столицу, возникают вопросы, где взять деньги на уже начатые работы - на достройку Центрального вокзала и станции в аэропорту "Рига".
Силиня подчеркнула: "Со своей стороны я могу сказать, что самотека по проекту больше не будет".
Премьер-министр также выразила удивление по поводу отсутствия информации у правительства о проекте при бывшем министре сообщения Талисе Линкайтсе (Новая консервативная партия). "У меня вопрос: как могло случиться, что при Линкайтсе правительство не было полностью информировано о том, что на самом деле планирует делать Минсообщения?" - сказала она.
"Те люди, которые в RB Rail и EDzL получили за эти годы десятки миллионов евро, несут ответственность за то, как они реализовали этот проект и насколько хорошо им управляли", - заявила Силиня.
На различных уровнях продолжаются поиски виновников огромного перерасхода средств в "проекте века". Генеральная прокуратура начала расследование действий должностных лиц, ответственных за реализацию Rail Baltica.
Nekā personīga стало известно о еще нескольких планируемых существенных изменениях в связи с Rail Baltica, о которых политики до сих пор молчали.
Исполнителя проекта SIA Eiropas dzelzceļa līnijas планируют объединить с государственным предприятием Latvijas dzelzceļš.
Министр сообщения Каспар Бришкенс подчеркнул в интервью, что это разрешит конфликт интересов. Потому что в настоящее время RB Rail само контролирует своего акционера - компанию Eiropas dzelzceļa līnijas.
В случае слияния Latvijas dzelzceļš в долгосрочной перспективе станет главным оператором инфраструктуры Rail Baltica.
"Наше предлагаемое решение, которое мы вынесем на более широкое обсуждение, заключается в том, что SIA Eiropas dzelzceļa līnijas интегрируется в общую латвийскую железнодорожную компанию и, соответственно, присоединяется к Latvijas dzelzceļš.
В Латвии одна железнодорожная система. А не две изолированные системы. Те времена прошли. Многолетняя восточная ориентация Latvijas dzelzceļš и несколько более восточный менталитет по отношению к Востоку также закончились", - сказал Бришкенс.
Слияние пока не получило международной оценки и сопряжено с рядом рисков.
Деньги на этот проект давались для ускорения доставки военных грузов из Европы в страны Балтии. Однако Nekā personīga еще в марте сообщала, что Latvijas dzelzceļš продолжает закупать системы связи у российских компаний, которые сотрудничают со структурами внутренних дел и безопасности в РФ.
Это позволяет стране-агрессору следить за тем, что происходит на наших трассах. У Latvijas dzelzceļš также не так много специалистов, владеющих другими языками, кроме латышского и русского.
У Latvijas dzelzceļš есть и долгосрочные финансовые проблемы.
Однако в руководстве Latvijas dzelzceļš начались изменения и перестановки. Министр сообщения вместе с Ринальдсом Плявниексом присутствовал на открытии новой станции пассажирских поездов в Риге, а с понедельника, 17 июня, бывший руководитель Latvijas dzelzceļš понижен в должности.
В конце мая премьер-министр Силиня получила отчет о служебной проверке о том, кто несет ответственность за специальные рейсы, заказанные премьер-министром Кришьянисом Кариньшем. Однако этот отчет засекречен.
А дисциплинарное дело в отношении главы Госканцелярии Яниса Цицковскиса продлено до 9 июля.
В то же время Цицковскис заявил, что ответственность за полеты Кариньша должен нести руководитель тогдашней канцелярии экс-премьера Янис Патмалникс.
Видео: Сюжет программы Nekā personīga
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