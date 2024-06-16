Видео Налоговые изменения, будущее Rail Baltica: что политики отложили на вторую половину лета?

Политики полагают, что Ашераденс как министр финансов лучше всех знает ситуацию и понимает, как соблюдается или, скорее, не соблюдается бюджет. Он был спланирован слишком оптимистично.

Ивета Кажока, директор и ведущий научный сотрудник Providus, утверждает:

"Если же окажется, что не только в правительстве в целом, но и в "Новом Единстве" нет согласия относительно того, что делать дальше, то ситуация будет еще хуже. Тогда встает вопрос, как такое правительство может продолжать существовать".

В конце рабочей недели глава Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите сообщил, что Министерство финансов объявило, что группа по изменению налоговой системы приостанавливает работу над налоговой реформой.

Непонятно, что произошло за неделю, что два года работы пропали. В министерстве утверждают, что доходы бюджета настолько малы, что нужно ждать лучших времен.

Еще больше неясности, что будет дальше с амбициозным строительством высокоскоростной железнодорожной линии Rail Baltica.

Наконец была названа стоимость первого этапа. Он в четыре раза дороже запланированного. Хотя во вторник, 11 июня, правительство подтвердило, что железнодорожная линия Rail Baltica должна пройти через столицу, возникают вопросы, где взять деньги на уже начатые работы - на достройку Центрального вокзала и станции в аэропорту "Рига".

Силиня подчеркнула: "Со своей стороны я могу сказать, что самотека по проекту больше не будет".