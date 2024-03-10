Latvijas dzelzceļš по-прежнему приобретает услуги у предприятий, связанных с режимом Путина

На этой неделе правительство с гордостью сообщило, что мы стали первой страной в Европе, остановившей импорт российских сельскохозяйственных продуктов. Однако есть сфера, в которой зависимость от страны-агрессора не удается снизить годами. Это железная дорога. Уже многократно рассказывалось, что в железнодорожной инфраструктуре используют произведенные в России и Беларуси устройства и программное обеспечение. Передаче Nekā personīga телеканала TV3 стало известно, что предприятие Latvijas dzelzceļš (LDz) по-прежнему продолжает закупать услуги у российских компаний, чтобы поддерживать произведенные режимом российского диктатора Владимира Путина системы связи.
За два года до полномасштабного вторжения России в Украину стало известно, что LDz закупает важную инфраструктуру сетей связи у белорусского предприятия, обслуживающего белорусскую армию - компании "АГАТ - системы управления". Это дочернее предприятие государственного холдинга, которое обеспечивает практически все используемые армией Беларуси инструменты связи. В том числе устройства для разведки, особо защищенную вычислительную технику, радиолокационные устройства и контрольно-измерительные аппараты вооруженных сил. Тогда LDz утверждало - уже два года идет работа по смене белорусских устройств.
Спустя месяц после начала войны в Украине руководство железной дороги обещало, что завершилась первая фаза проекта и весь проект планируется завершить до начала 2024 года. Уже тогда ответственные за безопасность чиновники с опасением смотрели на вовлечение железной дороги в секретные кризисные планы, которые предусматривают предотвращение потенциальной военной угрозы.
Уже третий год идет война в Украине. Госучреждения призывают предпринимателей не сотрудничать с Россией, чтобы не укреплять ее военную машину. Однако LDz в сотрудничестве с агрессором продолжает не только перевозить через территорию нашей страны российское зерно и другие продукты. Владелец государственной железнодорожной системы по-прежнему закупает услуги, чтобы обеспечить работу и содержание произведенных в России и Беларуси систем связи и операторских систем.
"Химэксперт"
За 12 700 евро без проведения конкурса было решено закупить услуги по содержанию нескольких специфических операционных систем (операционная система Z/OS, MQSeries DB2 и поддержка системы передачи сообщений - SPS). По словам экспертов железнодорожной отрасли, речь идет об автоматизированной системе оперативного управления перевозками, известной как APOVS. Ее можно считать важнейшим компонентом системы внутренних коммуникаций. Она позволяет контролировать процесс перевозки, а также выступает в качестве связующего звена между несколькими подсистемами, используемыми на железной дороге.
В качестве поставщика этого продукта была избрана российская компания - Агентство "Химэксперт". Однако характер ее деятельности несколько иной: она является поставщиком оборудования для лабораторий молекулярной биологии. Согласно публичной отчетности компании, ее основными клиентами являются Следственный комитет Российской Федерации, главные управления МВД России по Ставропольскому краю и Иркутской области, Федеральная служба исполнения наказаний России, Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии, входящий в структуру Роспотребнадзора.
Таким образом, главные партнеры предприятия по сотрудничеству связаны с российскими структурами внутренних дел и безопасности.
Контракт между LDz и "Химэкспертом" рассчитан на срок с 1 апреля этого года до 31 марта 2025 года.
"Иннотех"
Договор на 90 200 евро в конце этого года LDz заключило с российской фирмой "Иннотех". Она предназначена для создания программного обеспечения для автоматизированной системы управления станциями, или SAVS. Эта система автоматизирует процесс погрузки и позволяет обмениваться информацией с другими грузовыми системами.
Закупка: выполнение работ по разработке запросов на внесение изменений в автоматизированную систему управления станциями (SAVS).
IT-компания "Иннотех" входит в состав российского холдинга Т1, крупнейшего в России разработчика и эксплуатанта ИТ-систем. Его владельцы не разглашаются. Но компания сотрудничает с "Почтой России", Ростелекомом, РусГидро, крупнейшей водно-энергетической компанией, Ростехом и другими компаниями, связанными с режимом. Контракт рассчитан до конца этого года.
АЙТРАНС
За 6700 евро LDz до конца этого года продлила договор на обеспечение авторской поддержки для трех конкретных программ. Поставщик услуги - российское предприятие Айтранс. С 1998 года компания компания разрабатывает программное обеспечение для автоматизированных систем управления грузовыми перевозками для РЖД.
Закупка: Контракт на продление авторской поддержки программного обеспечения CKM, EDS и SP.
Авторская поддержка программного обеспечения Центра коммутации и маршрутизации (SRC) в латвийском национальном узле Infoset-21, Системы электронной доставки документов (EDDS), Сервера протоколов (SSP).
Мэр Даугавпилса был глубоко обеспокоен работами по укреплению границы, призванными обеспечить безопасность нашей страны. План антимобильности предусматривает создание блокпостов, оборонительных сооружений. Железные дороги также должны сыграть свою роль во время кризиса.
Латвия не такая огромная страна как Россия, для которой железная дорога - главный способ транспортировки военных грузов. Но в планах нашей армии определенная роль есть и у железной дороге. И вблизи нового полигона в Селии находятся рельсы. Рельсы соединяют страны Балтии через Сувалкский коридор с остальной Европой. Железная дорога может помочь быстро переместить большое количество мирных жителей из затронутого кризисом региона. Во время учений железную дорогу используют для перемещения техники сил союзников.
Командир Земессардзе, бригадный генерал Каспар Пуданс считает, что это угроза безопасности.
"Риски или варианты того, что информация о передвижениях наших союзников или наших собственных сил будет так легко доступна противнику сейчас ежедневно или по мере эскалации или роста кризиса, это неприемлемо".
Министр сообщения Каспар Бришкенс комментирует: "Вырвать LDz из этой экосистемы за один день, наверное, вызов, но в любом случае, в условиях войны, ситуации, когда наличие такого рода информации о нашей критической инфраструктуре дает нашему фактическому противнику возможность получить такую критическая информация неприемлема".
LDz по поводу этих закупок из России предпочло ответить только в письменном виде.
Предприятие использует эти системы последние 20-30 лет, и так быстро перейти с них на новые невозможно. Точно так же как в 2020 году, и сейчас LDz упоминает начатый вместе с Эстонией проект, чтобы постепенно заменить вредные устройства. В рамках него ранее до конца года обещали проект завершить. Но теперь оказалось, что возникли проблемы. А это значит, что обещание министра сообщения заменить сомнительные системы в кратчайшие сроки может не быть выполнено.
Письменный ответ Latvijas dzelzceļš
Принимая во внимание значительные финансовые ресурсы – по последним подсчетам, примерно 8 миллионов евро, которые необходимы для замены ИТ-системы, второй этап работ планировалось начать в 2024 году, используя средства государства и средства военной мобильности Исполнительного агентства по климату, инфраструктуре и окружающей среде (CINEA). Однако, несмотря на то, что LDz уже несколько лет подает соответствующие заявки и получает заверения от государственных учреждений о возможном выделении необходимых средств, финансирование на замену этих систем до сих пор не выделено.
"Очевидно прогресс, чтобы перейти на программное обеспечение другого вида, возможно, еще не завершился, но у меня нет достаточной информации, чтобы судить. В любом случае политически и сигнализировал как LDz, так и другим игрокам в железнодорожной инфраструктуре и экосистеме, что это момент, когда нужно с высоким приоритетом переориентироваться на запад", - сказал министр.
Nekā personīga напоминает, что и в новые пассажирские поезда Škoda Vagonka вмонтированы устройства связи российского производства, чтобы поезда могли связываться с системами из инфраструктуры LDz.
Против этого возражали Служба национальной безопасности и CERT.LV.
Более года назад министр сообщения того времени Талис Линкайтс обещал - устройства поменяют, когда Латвия получит все поезда Škoda Vagonka. Пока что о таком плане Pasažieru vilciens общество не информировал.
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