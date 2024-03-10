Latvijas dzelzceļš по-прежнему приобретает услуги у предприятий, связанных с режимом Путина

Командир Земессардзе, бригадный генерал Каспар Пуданс считает, что это угроза безопасности.

"Риски или варианты того, что информация о передвижениях наших союзников или наших собственных сил будет так легко доступна противнику сейчас ежедневно или по мере эскалации или роста кризиса, это неприемлемо".

Министр сообщения Каспар Бришкенс комментирует: "Вырвать LDz из этой экосистемы за один день, наверное, вызов, но в любом случае, в условиях войны, ситуации, когда наличие такого рода информации о нашей критической инфраструктуре дает нашему фактическому противнику возможность получить такую критическая информация неприемлема".

LDz по поводу этих закупок из России предпочло ответить только в письменном виде.

Предприятие использует эти системы последние 20-30 лет, и так быстро перейти с них на новые невозможно. Точно так же как в 2020 году, и сейчас LDz упоминает начатый вместе с Эстонией проект, чтобы постепенно заменить вредные устройства. В рамках него ранее до конца года обещали проект завершить. Но теперь оказалось, что возникли проблемы. А это значит, что обещание министра сообщения заменить сомнительные системы в кратчайшие сроки может не быть выполнено.