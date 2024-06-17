Метеорологи объявили оранжевое предупреждение о сильных грозах

Предупреждение действительно для следующих краев и городов республиканского значения:

края: Айзкраукльский, Алуксненский, Аугшдаугавский, Балвский, Бауский, Цесисский, Добельский, Гулбенский, Елгавский, Екабпилсский, Краславский, Лимбажский, Лудзенский, Ливанский, Мадонский, Марупский, Огрский, Олайнский, Прейльский, Ропажский, Резекненский, Саласпилсский, Салдусский, Саулкрастский, Сигулдский, Смилтенский, Талсинский, Тукумский, Валкский, Валмиерский, Вараклянский, Адажский и Кекавский;

города: Даугавпилс, Елгава, Юрмала, Резекне, Рига.

Spēcīga lietusgāze un krusa Siguldas apkaimē. Nolijuši ap 20 mm lietus. Video: Aija Kinca pic.twitter.com/yekfLc2lN8 — Toms Bricis (@boms_tricis) June 17, 2024

Предупреждение действует до 23:00.

"В центральных и восточных регионах Латвии продолжат образовываться грозовые тучи, местами ожидаются очень сильные дожди, возможен также град", - предупреждают метеорологи.

В ночь на вторник местами в Латвии образуется туман, который в утренние часы рассеется, прогнозируют синоптики.

Небо во многих местах будет ясным, более густая облачность сохранится в Видземе и Латгале. Осадков в основном не ожидается. При слабом ветре температура воздуха понизится до +9...+15 градусов.

Галерея: Гроза в Риге

Во вторник будет достаточно солнечно, но соберутся кучевые облака, которые местами принесут кратковременные дожди и грозы. Ветер - западный от слабого до умеренного. Воздух прогреется до +21...+25 градусов, на побережье местами температура составит +17...+20 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром будет дуть слабый ветер, температура воздуха опустится до +14 градусов, местами в пригороде - до +10 градусов. Днем ожидается умеренный западный ветер, температура воздуха поднимется до +23...+24 градусов.

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Attīstoties situācijai, dzeltenais brīdinājums par pērkona negaisu nomainīts uz oranžo - vietām centrālajos un austrumu rajonos gaidāms pērkona negaiss ar ļoti stiprām lietusgāzēm.



Vairāk par brīdinājumu: https://t.co/60DRDlo9za pic.twitter.com/Wb6caeqWNM — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) June 17, 2024

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