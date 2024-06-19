В уходящий рабочий день произошло много важных событий - небольшой самолет был вынужден совершить аварийную посадку, сегодня заправки по всей Латвии снизили цену, а Rīgas satiksme рассказали, почему в киоске вместо привычного желтого э-талона выдали синий. Об этих и других новостях среды, 19 июня, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 19 июня ⟩ Аварийная посадка самолета под Ригой, АЗС снизили цену на топливо и что происходит с э-талоном
Новости Латвии:
В среду, 19 июня, примерно в 4 километрах от аэропорта "Рига" с радаров исчез легкий самолет гражданской авиации, сообщает Агентство гражданской авиации (CAA). Позднее выяснилось, что летательный аппарат Pilatus совершил вынужденную посадку на поле недалеко от аэропорта. Один человек госпитализирован.
В среду, 19 июня, на заправках по всей Латвии можно заправиться топливом по сниженной цене, сообщили несколько АЗС.
Актер Ивар Калныньш - легенда латвийского театра и кинематографа. В программе "Кто вам платит?" мы не только обсудили актуальные новости - войну в Украине и постановки в латвийских театрах, но и пофилософствовали о природе искусства, значении "Мастера и Маргариты" и воинственной природе человека.
Чтобы сделать поездки в общественном транспорте Риги более удобными для пассажиров и способствовать сохранению окружающей среды, отныне при покупке десяти 90-минутных билетов или месячного проездного они будут загружаться в неперсонализированный э-талон вместо желтых э-талонов, что позволит клиентам использовать неперсонализированный э-талон несколько раз и сократить расход желтых э-талонов
За рубежом:
Новые боевые машины пехоты "Курганец-25" были замечены на производственных линиях российского предприятия военной техники "Курганмашзавод", сообщает Defence Blog.
Мрачные грозовые тучи угрожали испортить свадьбу Сергея и Тани на морском берегу, куда они созвали гостей. Впрочем, спустившихся по длинной белой лестнице молодоженов встретило гораздо меньше приглашенных, чем они ожидали: половина стульев осталась незанятой.
В середине мая сотрудники Налогово-таможенного департамента Эстонии (MTA) задержали недалеко от Пярну трех молодых людей, в автомобиле которых было найдено несколько килограммов наркотиков. Трое 21-летних жителей Таллинна - Дмитрий, Антон и Максим, приехавшие из Латвии, были задержаны и доставлены для проверки в ближайший ангар, пишет Rus.Postimees.
Шикарная жизнь, машины сопровождения, следующие за дорогими автомобилями, и сложная конспирация. Несколько лет эстонские сыщики ломали голову над тем, чтобы погасить очередную накрывшую Эстонию волну угонов, и нашли ее причины в каунасской мафии Камуолис, пишет Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
Самый известный латвийский драг-квин Амуна Давис (настоящее имя - Давис Кименис) в своем Instagram на прошедших выходных рассказал о беде своего друга Яниса Лаздиньша (широко известного в обществе как Calypso Royal). Он пострадал в тяжелом ДТП, сейчас врачи борются за его жизнь. TVNET+ связался с Государственной полицией, чтобы узнать, что известно о происшествии, а также поговорил с другом Яниса Дависом, который каждый день находится со своим другом.
На Лиго, когда мангал разжигают практически в каждом дворе, частое дополнение к праздничному столу - томатный соус или кетчуп для шашлыка или сосисок. Но все ли соусы и кетчупы одинаковы? На что стоит обратить внимание в магазине и как приготовить вкусный соус самому? Портал Receptes.lv сравнил некоторые продукты и обратился за советами и рекомендациями к специалисту по питанию Аните Баумане и шеф-повару Рудольфу Штейнбергсу.
Сегодня, 19 июня, свой 46-й день рождения отмечает латвийский рэп-исполнитель и продюсер Gustavo.
На кладбище в Лачупе в начале июня был установлен памятник любимой супруге композитора Раймонда Паулса - Лане, сообщает издание Privātā Dzīve.
"Ваша птичка немножко ранена", - написала украинская исполнительница Светлана Лобода (LOBODA) под публикацией, где видно, что ее рука в гипсе. 11 июня артистка объявила начало своего юбилейного тура XXLo, который пройдет по таким городам, как Прага, Вена, Таллинн, Варшава, Аликанте, Юрмала и Баку.
18 июня российскому шоумену, пародисту и телеведущему Максиму Галкину исполнилось 48 лет. В своем Instagram-аккаунте он поделился семейным снимком радостного события.
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