Главное за 19 июня Аварийная посадка самолета под Ригой, АЗС снизили цену на топливо и что происходит с э-талоном

​Мрачные грозовые тучи угрожали испортить свадьбу Сергея и Тани на морском берегу, куда они созвали гостей. Впрочем, спустившихся по длинной белой лестнице молодоженов встретило гораздо меньше приглашенных, чем они ожидали: половина стульев осталась незанятой.

В середине мая сотрудники Налогово-таможенного департамента Эстонии (MTA) задержали недалеко от Пярну трех молодых людей, в автомобиле которых было найдено несколько килограммов наркотиков. Трое 21-летних жителей Таллинна - Дмитрий, Антон и Максим, приехавшие из Латвии, были задержаны и доставлены для проверки в ближайший ангар, пишет Rus.Postimees.

Шикарная жизнь, машины сопровождения, следующие за дорогими автомобилями, и сложная конспирация. Несколько лет эстонские сыщики ломали голову над тем, чтобы погасить очередную накрывшую Эстонию волну угонов, и нашли ее причины в каунасской мафии Камуолис, пишет Rus.Postimees.

Интересное чтиво:

Самый известный латвийский драг-квин Амуна Давис (настоящее имя - Давис Кименис) в своем Instagram на прошедших выходных рассказал о беде своего друга Яниса Лаздиньша (широко известного в обществе как Calypso Royal). Он пострадал в тяжелом ДТП, сейчас врачи борются за его жизнь. TVNET+ связался с Государственной полицией, чтобы узнать, что известно о происшествии, а также поговорил с другом Яниса Дависом, который каждый день находится со своим другом.