Он отметил, что в структуру управления Rail Baltica встроен "очевидный конфликт интересов" - акционеры совместного балтийского предприятия АО RB Rail, созданного для реализации проекта, являются также национальными предприятиями по реализации проекта, надзор за которыми осуществляет RB Rail.

"Это очевидно нелепая ситуация, когда предприятие осуществляет надзор за собственными акционерами", - сказал Бришкенс, отметив, что сейчас ведется работа, чтобы изменить эту ситуацию.

Он сообщил, что Eiropas dzelzceļa līnijas планируется интегрировать в систему Latvijas dzelzceļš, чтобы создать "единое железнодорожное хозяйство". В то же время параллельно предпринимаются усилия для того, чтобы Latvijas dzelzceļš больше не использовало никаких "восточных технологий и информационных систем".

Акции RB Rail от Eiropas dzelzceļa līnijas планируется передать Министерству сообщения, чтобы не было конфликта интересов, сказал министр.

По его прогнозам, эти процессы могут занять несколько месяцев.

"Проект должен продолжаться. Он критически важен для Латвии, Балтии и Европы и с точки зрения сообщения, и военной мобильности", - отметил Бришекнс.