ООО Eiropas dzelzceļa līnijas, которое отвечает за реализацию железнодорожного проекта Rail Baltica в Латвии, планируется интегрировать в систему ГАО Latvijas dzelzceļš, рассказал программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" министр сообщения Каспарс Бришкенс.
Он отметил, что в структуру управления Rail Baltica встроен "очевидный конфликт интересов" - акционеры совместного балтийского предприятия АО RB Rail, созданного для реализации проекта, являются также национальными предприятиями по реализации проекта, надзор за которыми осуществляет RB Rail.
"Это очевидно нелепая ситуация, когда предприятие осуществляет надзор за собственными акционерами", - сказал Бришкенс, отметив, что сейчас ведется работа, чтобы изменить эту ситуацию.
Он сообщил, что Eiropas dzelzceļa līnijas планируется интегрировать в систему Latvijas dzelzceļš, чтобы создать "единое железнодорожное хозяйство". В то же время параллельно предпринимаются усилия для того, чтобы Latvijas dzelzceļš больше не использовало никаких "восточных технологий и информационных систем".
Акции RB Rail от Eiropas dzelzceļa līnijas планируется передать Министерству сообщения, чтобы не было конфликта интересов, сказал министр.
По его прогнозам, эти процессы могут занять несколько месяцев.
"Проект должен продолжаться. Он критически важен для Латвии, Балтии и Европы и с точки зрения сообщения, и военной мобильности", - отметил Бришекнс.
Как сообщалось, в настоящее время нет ясности в отношении дальнейшей модели реализации и управления проектом Rail Baltica, а также источников финансирования, так как, согласно данным новейшего анализа, общие затраты по проекту в странах Балтии могут составить 23,8 млрд евро, тогда как в 2017 году они оценивались в 5,8 млрд евро.
Генеральная прокуратура 3 июня начала проверку действий должностных лиц, ответственных за реализацию проекта "Rail Balticа", которые без согласования взяли обязательства перед государственным бюджетом, заключая договоры о строительных работах в рамках проекта.
В свою очередь Сейм решил создать парламентскую комиссию по расследованию ошибок, допущенных при реализации проекта.
Премьер-министр Эвика Силиня ранее заявила, что удивлена неинформированностью предыдущих правительств о процессах в реализации проекта Rail Baltica, а также усматривает ответственность АО RB Rail и ООО Eiropas dzelzceļa līnijas за недочеты в управлении проектом.
Выступая в Сейме с ежегодным докладом о работе Кабинета министров, премьер высказала свое мнение о проекте Rail Baltica, пообещав, что "самотека по проекту больше не будет", и то руководство проектом, которое до сих пор осуществлялось Министерством сообщения, неприемлемо.
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